Kaja Kajzer v Mongoliji brez bojev za odličja

Slovenska judoistka Kaja Kajzer je na grand slamu v Mongoliji zasedla sedmo mesto. V odločilni borbi, ki bi ji omogočila boj za bronasto odličje, je v repasažu po treh minutah in pol podaljška izgubila proti Britanki Nekodi Smythe-Davis, tudi že dobitnico srebra in brona na svetovnem prvenstvu.

V izenačeni borbi je v podaljšku bolje začela 30-letna Britanka in bila po minuti blizu metu, a je le nekaj sekund kasneje z enako nevarno akcijo odgovorila tekmovalka Bežigrada. V nadaljevanju so tekmici začele pohajati moči, prejela je še drugo kazen in Kajzerjeva je prevladovala na tatamiju.

Britanka je bila zaradi neaktivnosti in podrejenega položaja blizu tretjemu opominu, drobna nepazljivost pa je odločila zmagovalko in z obilico športne sreče je slavila Smythe-Davisova. Jezni udarci po blazini Kaji Kajzer niso pomagali, obenem pa ni zamudila le boja za kolajno, ampak tudi priložnost za nove točke v olimpijskih kvalifikacijah za Pariz, saj je prav tekma v Ulan Batorju zadnja v prvem kvalifikacijskem ciklu.

Pred tem je 23-letna Ljubljančanka po ugodnem žrebu preskočila prvi krog, nato pa predčasno ugnala rusko olimpijko Darjo Kurbonmamadovo. Evropska prvakinja iz leta 2019 je padec za točkovanje preprečila s padcem na glavo, kar so sodniki zaradi nevarnosti za poškodbo kaznovali z diskvalifikacijo.

V četrtfinalu je Kajo Kajzer ugnala 20-letna Korejka Mimi Huh. Ta je dobila že dvoboj decembra na mastersu v Jeruzalemu, tudi tokrat pa je bila Korejka boljša. Vazari, ki ga je dosegla v prvi minuti, je spretno ubranila do konca.

V Mongoliji bosta iz slovenskega tabora konec tedna nastopila še svetovna podprvakinja Andreja Leški in Vito Dragić.