Foto: Športno društvo Sokol Bežigrad Gre za tekmovanje z bogato tradicijo in je eno največjih v tej gimnastični disciplini pri nas. Potekalo bo ves dan, z začetkom ob 9.30. Najatraktivnejši finalni skoki članov pa pridejo na vrsto povsem na koncu, okoli 17:30.

Na tekmovanju pričakujejo več kot 500 tekmovalcev iz 26 slovenskih, hrvaških in srbskih društev in klubov, ki se bodo pomerili v različnih starostnih in zahtevnostnih kategorijah. Dogodek bo še posebej pomemben, saj bodo finalni skoki šteli za skupni seštevek za Pokal Slovenije.

Tekmovanje, ki je skozi leta raslo

Tekmovanje je prva leta gostilo po nekaj deset tekmovalcev, po desetih letih že 250, zadnja leta pa se ga redno udeležuje okoli 500 športnikov, kar je precejšen organizacijski zalogaj.

Leta 1984 je Andrej Pregelj, nekdanji dolgoletni predsednik in gonilo društva, za Zbor občanov zapisal: "Skoki z male prožne ponjave nudijo učitelju ali vodniku lepo popestritev pri delu z mladimi, saj se da s pravilno vodeno vadbo, ki je hkrati še privlačna, naučiti precej zanimivih skokov v razmeroma kratkem času. Skoki s kanvasa dajejo posamezniku možnost, da pokaže svoje sposobnosti, okrepi pogum in odločnost, razvije občutek za gibanje v brezpodpornem stanju ter za orientacijo v prostoru."

Rok Klavora Foto: Bojan Puhek

Športno društvo Sokol Bežigrad letos praznuje 95 let obstoja. Pred drugo svetovno vojno in v desetletjih po njej je gojilo najrazličnejše športe, danes pa sta za Bežigradom doma športna gimnastika in akrobatika (skoki na veliki prožni ponjavi in skoki z male prožne ponjave). Med vrhunskimi športniki je najbolj prepoznaven Rok Klavora, ki je v svoji dolgi tekmovalni karieri beležil odlične rezultate na tekmovanjih za svetovni pokal na parterju, na sredozemskih igrah v Tarragoni leta 2018 pa je bil bronast. Po njegovih stopinjah gre Anže Hribar, ki je nedavno na svetovnem pokalu v Antalyi osvojil drugo mesto na parterju in se veselil prvih stopničk na tej ravni tekmovanj. V slovenskem prostoru z odličnimi uvrstitvami redno izstopajo tudi bežigrajski tekmovalci in tekmovalke v skokih na veliki prožni ponjavi.