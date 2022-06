Jorgić premagal Bolla, naslov Borussii

V letošnji sezoni je Saarbrücken na čelu z Darko Jorgićem v finalu nemškega pokala premagal Borussio, ki je nato v polfinalu lige prvakov dobila obe tekmi. Aktualni nemški državni prvaki so bili najboljši tudi v rednem delu bundeslige, po pričakovanjih pa sta se ekipi srečali še v finalu končnice.

V Frankfurtu je pred več kot 2000 gledalci v dvoboj bolje vstopila Borussia, ki je po zaslugi Antona Källberga, ki je s 3:1 (-11, 8, 6, 2) premagal Tomasa Polanskya. Po zaslugi Patrica Franziske, ki je bil s 3:2 (-7, 9, 8, -7, 7) boljši od Danga Quija in Jorgića, ki je s 3:1 (12, 6, -8, 4) ugnal Tima Bolla, je bil Saarbrücken na pragu naslova, toda njegovo veselje je bilo prezgodnje.

Razpoloženi Källberg je v četrtem dvoboju s 3:1 (11, -8, 4, 6) premagal Franzisko, v odločilni peti partiji pa sta bila Karlsson in Qui s 3:0 (3, 8, 8) boljša od Jorgića in Polansykega.

"Mislim, da sem res odigral kakovosten obračun in po domače povedano nadigral Bolla. Lahko bi bilo tudi 3:0, toda tudi 3:1 je lepa zmaga proti takšnemu igralcu. Vsekakor je to dobra popotnica za mednarodne turnirje, ki so pred mano, žal pa mi je, da smo spet ostali brez naslova državnih prvakov. Toda po drugi strani moramo priznati, da je bila Borussia skozi vso sezono boljša in tudi v finalu je, ko je bilo to najbolj potrebno, prikazala vrhunsko igro. Sam se iz teh porazov učim in lahko rečem, da iz leta v leto igram boljši namizni tenis. Veseli me, da dobre partije kažem prav v finalnih tekmah, kajti ob prihodu v Nemčijo sem takšne obračune izgubljal," je finale z Borussio komentiral Jorgić.

Triindvajsetletni Hrastničan bo prihodnji teden igral na turnirju WTT Contender v Zagrebu, kjer bo drugi nosilec, nato pa ga čaka nastop na sredozemskih igrah v Oranu. Trenutno šesti igralec svetovne lestvice ITTF je na sredozemskih igrah v Tarragoni leta 2018 osvojil kar dve zlati kolajni, tako v posamični kot ekipni konkurenci.