Jorgić in Galičeva na lestvici ITTF najvišje doslej

Hrastničan pa ni trenutni najboljši Slovenec, saj se v zadnjih mesecih spet vzpenja tudi Bojan Tokić, ki je trenutno 56. igralec sveta. Deni Kožul je kot tretji najboljši Slovenec na 112. mestu.

Na prvih mestih so trije Kitajci, in sicer Fan Zhendong, Xu Xin in Lin Gaoyuan, sledita Nemca Timo Boll in Dimitrij Ovčarov.

Najvišjo uvrstitev doslej beleži tudi Alex Galič, ki je z 88. mestom nasploh prvič med najboljšimi stotimi igralkami. Na ženski lestvici prav tako kraljujejo Kitajke, tudi one zasedajo prva tri mesta, najboljša Evropejka pa je šele 17., to je Avstrijka Sofia Polcanova.