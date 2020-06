Jeseni v Portorožu za medalje evropskega leska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija bo oktobra gostila evropsko prvenstvo v jadralnem razredu optimist, je odločil izvršni odbor mednarodne zveze za ta razred (IODA), v katerem nastopajo mladinci med sedmim in 15. letom. Jadralni klub Pirat bo ob pomoči slovenske zveze prvenstvo pripravil v Portorožu od 18. do 25. oktobra.

Prvotno bi moralo biti tekmovanje v Tallinnu v Estoniji, kjer pa so MEP zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali. IODA je v obrazložitvi svoje odločitve zapisala, da smo v Sloveniji zelo dobro zajezili širjenje novega koronavirusa in ga tudi učinkovito nadziramo. Obenem pa lega države v središču Evrope omogoča, da bodo številne udeleženke lahko prišle na prvenstvo po cestah in da ne bo veliko letalskih potovanj.

Oktobra bo Portorož gostil velik športni dogodek. Foto: Getty Images

Slovenija je prvenstvo stare celine v razredu optimist gostila že dvakrat doslej, v Piranu leta 1997 in leta 2009 v Portorožu. Pirat četrt stoletja pripravlja tudi tradicionalno velikonočno regato v tem razredu, ki je prerasla v najpomembnejše tekmovanje v tem delu Evrope in eno največjih na stari celini. Julija lani je Piranski zaliv gostil tudi mladinsko svetovno prvenstvo v olimpijskem razredu 470, poroča STA.