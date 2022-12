Japonci razred zase, Dragić izgubil v prvem krogu

Pri tekmecu gre za še enega iz vrste odličnih japonskih tekmovalcev, ki manj nastopajo v mednarodni areni, ampak težke borbe iščejo doma.

Ota je svojo kakovost potrdil danes, ko je na poti do finala ugnal tudi aktualnega olimpijskega prvaka Čeha Lukaša Krpaleka. V finalu je bil po podaljšku boljši še od rojaka Kokora Kageure.

"Res je dober in mislim, da sem bil med tistimi, ki so z njim zdržali najdlje na blazini," je po tekmi za STA povedal Dragić in dodal, da je pričakoval popolnoma drugačen žreb. "Tik pred žrebom je prišlo do sprememb, odpovedal je Senegalec in potem sem naletel na Japonca, ki sprva ne bi smel biti med nasprotniki v prvem krogu. Tudi Japonci so v zadnjem trenutku menjali ekipo zaradi poškodb in prijavili tudi Oto, ki se je nato sprehodil do finala."

Dragić je bil v Tokiu predvsem v lovu za točkami za svetovno lestvico. Sprva je nameraval na Japonskem ostati nekaj dni na pripravah: "Zaradi financ, pa tudi, da si odpočijem in saniram neke manjše poškodbe, preden grem v Izrael, pa se vračam domov."

Sicer pa Dragićeve besede o kakovosti Japoncev na tej tekmi najbolje pojasni podatek, da so domači tekmovalci zmagali v 13 od skupno 14 kategorij, temu dodali 11 srebrnih kolajn in 17 bronastih.

Sezona v judu se s tekmo v Tokiu počasi preveša v končnico. Od velikih tekem je na sporedu le še zaključni masters sezone v Jeruzalemu.

Med Slovenci so za tekmo, ki bo na sporedu med 20. in 22. decembrom, prijavljeni Maruša Štangar, Kaja Kajzer, Andreja Leški, Anka Pogačnik in Patricija Brolih med dekleti ter Martin Hojak, Enej Marinič in Vito Dragić v moški konkurenci.