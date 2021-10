Jana Dremelj in Ruby Čop mladinski evropski podprvakinji

Mladinki Jana Dremelj in Ruby Čop sta na evropskem prvenstvu v Münchnu osvojili srebrno medaljo v dvojnem dvojcu, za Grčijo in pred Belorusijo. Obenem je mladinska reprezentanca dosegla odličen ekipni uspeh, moška dvojec in dvojni dvojec sta bila v finalu peti oziroma šesti, skifist Potočnik pa skupno deveti

Mladi Blejki sta bili blizu presenečenju že na mladinskem svetovnem prvenstvu, kjer pa sta se morali zadovoljiti s četrtim mestom. Po suverenem nastopu v predtekmovalnem delu sta bili v uvodu finalne dirke najboljši Belorusinji, ki sta se jima v ospredju pridružili Grkinji in Slovenki. V sredinskem delu proge sta vodstvo prevzeli Grkinji Stiliani Natsiula in Evangelia Fragkou, ki sta jima Dremljeva in Čopova vztrajno sledili do srebra.

Pri dekletih bi na prvenstvu morala nastopiti še Mariborčanka Brina Poropat v enojcu, vendar pa je na prizorišču zbolela in bila prisiljena odpovedati nastope.

Zanimivo, da je nov uspeh slovensko veslanje dočakalo na progi, ki je bila narejena za OI leta 1972 in na katerih je kot veslač nastopil Miloš Janša, kasnejši glavni tvorec največjih uspehov na OI in SP. Obenem je bil München odskočna deska za Luko Špika, ki se je tu že kot 15-letnik uvrstil v veliko finale svojega prvega SP, skupaj z Iztokom Čopom pa prav tu osvojil enega izmed naslovov svetovnega prvaka v dvojnem dvojcu.