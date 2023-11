Jadralski Krpani četrti v prvi regati osmine finala

Slovenska reprezentanca v jadranju je v osmini finala zlatega pokala SSL, ki poteka v morju pred španskim Las Palmasom, v prvi regati četrte skupine zasedla zadnje, četrto mesto. Zmagali so Portugalci, 36 sekund so zaostali Švedi, 47 sekund tretji Francozi, Krpani pa minuto in 27 sekund. V sredo se bo pokal nadaljeval z drugim od štirih plovov.

Posadka kapetana Vasilija Žbogarja, ki se je po premoru v prejšnjem krogu vrnil v vlogi krmarja, je regato, na katero so zaradi pomanjkanja vetra dolgo čakali, začela na tretjem mestu. Švedi so bili prvi prek startne črte, a so kmalu padli na zadnje mesto. Vodili so Francozi in Portugalci.

V iskanju vetra so se jadrnice večkrat povsem pomešale v vrstnem redu, preden so do boljšega položaja v prvi stranici prišli Portugalci in Švedi. Ti posadki sta se potem nekaj časa borili za vodstvo, za tretje mesto pa v ozadju Francozi in Slovenci. Slednji so bili na prvem obratu četrti z okrog 250 m zaostanka za vodilnimi Portugalci.

Po drugem obratu so vodili Portugalci pred Švedi, Francozi in Slovenci, a so bili v tretji stranici kmalu v vodstvu Švedi pred Francozi in Portugalci, Krpani so imeli dobrih 200 m zaostanka.

Zadnji obrat je prinesel vodstvo portugalskim navigatorjem, ki so iz zavetrja prehiteli Vikinge, tretji so bili Francozi, Slovenci pa so šli tudi v zadnjo stranico zadnji in tam tudi ostali, tako kot na čelu Portugalci. Navigatorji so si po prepričljivem vodstvu lahko za zmago čestitali že precej pred prečkanjem ciljne črte.

Naslednje tri regate osmine finala bodo potekale do 24. novembra. V četrtfinale vodita prvi dve mesti v skupini.