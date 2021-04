Japonec pred dnevom D v dobrem položaju za največjo karierno zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonski golfist Hideki Matsuyama sanja o prvi veliki zmagi in prestižnem zelenem suknjiču, potem ko vodi na 85. mastersu v Augusti. Devetindvajsetletnik, sicer 25. igralec s svetovne lestvice, je po sanjskem krogu s 65 udarci prevzel vodstvo pred zadnjim dnem turnirja. Matsuyama ima štiri udarce prednosti pred četverico najbližjih zasledovalcev.

Za Matsuyamo, ki ima enajst udarcev pod parom igrišča, so na drugem mestu skupaj Anglež Justin Rose, Američana Xander Schauffele in Will Zalatoris ter Avstralec Marc Leishman (vsi sedem pod parom).

"To je zame popolnoma nova izkušnja, da se kot vodilni uvrstim v zadnji krog turnirja," je dejal Matsuyama, ki bi lahko postal prvi japonski zmagovalec tradicionalnega majorja, zmaga pa bi mu prinesla tudi približno dva milijona dolarjev (1,68 milijona evrov) denarne nagrade.

"Upam, da se bom lahko nocoj čim bolj sprostil, se dobro pripravil in se jutri boril za zmago," je še dejal Japonec, ki je tretji dan mastersa ob štirih birdiejih na 15. luknji naredil tudi eagla oziroma orla.

Po približno enournem premoru zaradi nevihte, med katerim se je Matsuyama zamotil z nekaj igricami na mobilnem telefonu kar v avtu, je nadaljeval odlično igro. "Po premoru sem udaril tako rekoč vsak udarec tako, kot sem si želel," je še dejal.

Johnson presenetljivo ostal brez zaključnih bojev

Z mastersom v Augusti se je začela sezona velikih turnirjev v golfu, ki se je lani novembra zaradi koronske pandemije s tem turnirjem tudi končala. Osvojil ga je Američan Dustin Johnson, ki se letos ni uvrstil v zaključne boje.

Četrtič v zadnjih osmih letih med udeleženci ni Američana Tigerja Woodsa, ki je 23. februarja v Los Angelesu doživel hudo prometno nesrečo. Z večkratnim zlomom noge in gležnja okreva doma na Floridi.