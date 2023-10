Hašimoto z novo zmago na SP po poti rojaka Učimure

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvaindvajsetletni Japonec je obenem postal prvi, ki je osvojil zaporedna naslova svetovnega prvaka v mnogoboju - seštevek nastopov na parterju, konju z ročaji, krogih, preskoku, bradlji in drogu -, odkar je njegov rojak Kohei Učimura dosegel zadnjo od njegovih šestih zaporednih zmag leta 2015.

To je za Hašimota že druga zlata kolajna tega prvenstva, saj je naslov manj kot deset mesecev pred olimpijskimi igrami v Parizu osvojil tudi v ekipnem tekmovanju.

V igri za zmago in stopničke je bil vse do zadnje menjave tudi Kitajec Sun Wei, ekipni svetovni prvak iz Dohe 2018 in Liverpoola 2022, vendar je med zadnjim nastopom na konju z ročaji dvakrat padel, tako da je ostal brez odličja na sedmem mestu.

V petek se bodo v finalu mnogoboja pomerile še telovadke.

Prva favoritinja je povratnica na veliki oder, Američanka Simone Biles, ki je bila v sredo zlata z ameriško ekipo. S to kolajno, svojo 33. na SP, je postala najboljša v zgodovini po številu odličij na olimpijskih igrah in SP, saj je prehitela sovjetsko telovadko Lariso Latinino (32).

Izidi: - moški, finale ekip:

1. Japonska 255,594 točke

2. Kitajska 253,794

3. ZDA 252,428

... - finale mnogoboja:

1. Daiki Hašimoto (Jap) 86,132

2. Ilija Kovtun (Ukr) 84,998

3. Frederick Richard (ZDA) 84,332

... - ženske, finale ekip:

1. ZDA 167,729

2. Brazilija 165,530

3. Francija 164,064

...

