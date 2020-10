Grozljiva poškodba Prescotta zasenčila dogajanje v ligi NFL

Podajalec moštva kavbojev se je poškodoval šest minut in 33 sekund pred koncem tretje četrtine, ko ga je med tekom s pravilnim zaustavljanjem podrl Logan Ryan, pri čemer je 27-letniku grdo zlomilo desni gleženj.

Prescott, ki je v zadnjem letu pogodbe, je v solzah zapustil zelenico stadiona v Dallasu po dolgi oskrbi zdravniškega osebja. To sezono je bil zvezdniški podajalec odličen, na treh zaporednih tekmah je podal za več kot 450 jardov. Cowboys so kljub njegovi odsotnosti obračun na koncu dobili s 37:34 in prišli do druge zmage v sezoni.

V petem tednu neporažene ekipe ostajajo Green Bay Packers, Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans, Seattle Seahawks in Buffalo Bills. Niz neporaženosti prvakov Kansas City Chiefs pa se je končal proti Las Vegas Raiders, ki so v gosteh slavili s 40:32.

Zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus enega od igralcev New England Patriots je moralo vodstvo lige ta teden prestaviti njihov obračun proti Denver Broncos.