Gorazd Podržavnik: Upamo na svetovne pokale jeseni

"Prav vsi plavalci so bili veseli, da so se lahko pomerili med seboj in da vidijo, kje so, saj je bil premor res zelo dolg. Samo tekmovanje je minilo nekako v skladu s pričakovanji in tem, kar vidimo na treningih. Seveda je tekma povsem nekaj drugega, kot je trening, in upam, da se bo ta ritem nadaljeval in da bomo imeli vsaj vsake tri tedne po eno solidno tekmo, saj je samo na tekmah moč priti v formo," je v pogovoru za STA povedal Podržavnik.

Ta ve, da je v tem trenutku najboljše težko motivirati za trde treninge. V sezoni 2020 je odpadel lov na norme, evropsko prvenstvo v Budimpešti, olimpijske igre v Tokiu in decembrsko svetovno prvenstvo na Daljnem vzhodu. Pravega izziva, ki bi jih spodbudil, da bi porabili zadnji atom moči, zato ni.

"Lahko le upamo, da bodo letos jeseni v koledarju ostali vsaj svetovni pokali. Nas zanimajo predvsem tekme v Evropi – Kazan, Berlin in Budimpešta, saj se v teh razmerah na druge kontinente ne bomo podali. Potrebovali bi tudi kakšno močno tekmo v decembru. Napovedan je miting v Amsterdamu, kjer napovedujejo izjemno konkurenco, saj so vsa velika tekmovanja prestavljena na leto 2021," še pravi Podržavnik, ki se obenem boji, da bo glede na težavo s potovanji in vsemi ukrepi za zajezitev pandemije koronavirusa odpadel tudi jesenski del sezone.

Zaradi pandemije je prav tako onemogočeno načrtovanje skupinskih priprav v tujini in nič ne kaže, da se bodo športniki v kratkem lahko vsaj pripravljali po trdno začrtanih programih.

Foto: Vid Ponikvar

Da je težko garati brez jasnih ciljev, je potrdila tudi slovenska rekorderka v vseh treh disciplinah prsnega sloga Tjaša Vozel. "Ko smo izvedeli za odpoved olimpijskih iger, evropskega prvenstva in drugih tekem, je bilo težko najti motivacijo. Vemo, da je prvi cilj evropsko prvenstvo 2021. To je oddaljeno, na treningih je težko iti čez sebe, se boriti do konca."

Luč na koncu predora za bolečine v mišicah, ko je v vodi najtežje, so zdaj svetovni pokali. "To je edini cilj. Žal so prireditelji že sedem mesecev pred prireditvijo odpovedali svetovno prvenstvo v kratkih bazenih, zame prezgodaj. Bolje bi bilo, če bi ga odpovedali teden dni pred odhodom. Zame je pomembno, da čutim ta impulz priprave na tekmo, sicer je delo v vodi težko," je o stanju povedala olimpijka iz Trbovelj, ki že leta živi in trenira v Kranju.

A težave, s katerimi se ukvarjajo po vsem svetu, so v tem trenutku širše od samih koledarjev tekmovanj. V Sloveniji se plavalci, ki študirajo v ZDA, ukvarjajo v prvi vrsti s tem, kako se bodo sploh vrnili na študij. Zaradi prepovedi potovanj iz schengenskega območja v ZDA proučujejo številne različne možnosti.

"Res vsakodnevno spremljamo, kaj se dogaja. Ena od možnih poti nazaj v ZDA je tudi 14-dnevna karantena na Hrvaškem, pa potem pot iz Zagreba in preko Istanbula v ZDA," pojasnjuje olimpijka Tjaša Pintar, ki jo čaka pot v Tennessee, a je le ena od številnih, ki mora že avgusta nazaj.

Tudi v ZDA sezona ni jasna, saj je NCAA tik pred odpovedjo vseh tekmovanj za naslednje leto. "Upamo, da bo zaživel NFL, ki je na univerzah zelo pomemben, da bo sledila košarka in še kaj. Če se bo to premaknilo, bomo morda dovoljenje za nastope, verjetno pod posebnimi pogoji, dobili tudi vsi preostali." A Pintarjeva ve, da v primeru odpovedi sezone bržkone lahko pozabi tudi na pripravo na OI prihodnje leto v Tokiu.

Pred krajšim poletnim premorom plavalce 1. in 2. avgusta na Ravnah na Koroškem čaka še druga tekma za VN Slovenije.