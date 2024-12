Pia Babnik sedma v Španiji

Babnik je tekmovanje v Andaluziji dobro začela in bila po prvih dveh dneh, obakrat je imela po 67 udarcev, na drugem mestu za Cigando (133-134). Po tretjem pa je z 72 udarci nekoliko pokvarila uvrstitev in zdrsnila na četrto mesto, tekmovanje pa je končala z 71 udarci, kar je skupno pomenilo 277 udarcev in delitev sedmega mesta s Francozinjo Agathe Sauzon in Angležinjo Annabel Dimmock.

Na vrhu je ostala Ciganda, ki je zmagala z 270 udarci, druga je bila Belgijka Manon De Roey z 271, tretja pa Indijka Pranavi Urs z 274.

Babnik si je že v začetku novembra s tretjim mestom je na turnirju v Rijadu zagotovila pravico nastopa na turnirjih evropske serije Let tudi v letu 2025.