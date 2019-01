Glasujete za Dončića in Dragića? Glasujete lahko tudi za Janjo Garnbret!

Mednarodno združenje International World Games Association, ki organizira svetovne igre, katerih namen je populariziranje športnih panog, ki (še) niso del olimpijske družine, je slovensko športno plezalko Janjo Garnbret izbralo za eno od kandidatk za športnico leta.

Komaj 19-letno Korošico, ki že dve sezoni vlada v članski konkurenci športnega plezanja, so glasovalci izbrali že za športnico meseca septembra 2018.

Lanski september je bil brez dvoma njen mesec. Na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku je namreč postala dvakratna svetovna prvakinja (v balvanskem plezanju in olimpijski kombinaciji) in svetovna podprvakinja v težavnosti. Naslov v tej disciplini ji je za las izmaknila Avstrijka Jessica Pilz.

Kako lahko glasujete za Janjo Garnbret?

S klikom na povezavo na tej povezavi. Glas lahko oddate enkrat na dan.

Garnbretovo in športno plezanje (sport climbing) najdete na začetku šeste vrstice, saj so športne panoge navedene po abecednem vrstnem redu.

Če se bo do 15. januarja uvrstila med deset vodilnih športnikov, jo čaka uvrstitev v drugi krog glasovanja.