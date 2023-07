Svetovni pokal se že prihodnje leto spet vrača slovenska tla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko to sezono prvič po vrsto letih Slovenija ni gostila gimnastičnega tekmovanja najvišje ravni, se svetovni pokal že prihodnje leto spet vrača slovenska tla. Kot je sporočila Gimnastična zveza Slovenije, bo svetovni izziv v športni gimnastiki od 30. maja do 2. junija v Kopru.

Tekmovanje najvišje ravni je v Slovenijo potekalo tudi v okviru Šalamonovega memoriala, vendar letošnja izvedba v športni dvorani Tabor v Mariboru, osemkrat je bilo tekmovanje na ravni svetovnega pokala tudi v Ljubljani in Kopru, ni bila na tej ravni.

Letos tako slovenski telovadci in telovadke niso imeli priložnosti, da bi tekmovali pred domačim občinstvom na ravni svetovnega pokala.

Kot so potrdili pri GZS, se tekmovanje po enoletnem premoru vrača na Obalo.

Medtem pa se najboljše slovenske telovadke Lucija Hribar, Zala Trtnik in Tjaša Kysselef že pripravljajo na jesenski del sezone, ko prvi dve čaka tudi kvalifikacijsko svetovno prvenstvo za olimpijske igre 2024 v Pariz. To bo od 30. septembra do 8. oktobra v belgijskem Antwerpnu, na prvenstvu pa se bodo telovadci merili za olimpijski nastop.

