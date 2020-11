Floyd Mayweather se februarja spet vrača v ring

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška boksarska legenda Floyd Mayweather se vrača v ring 28. februarja 2021, so potrdili iz njegovega tabora. Boril se bo v Tokiu, so sporočili organizatorji, a za zdaj še ni znano, kdo bo njegov tekmec in pod kakšnimi pogoji bo potekala borba.