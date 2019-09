Markoja končal na 14., Debevec na 17. mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naslov evropskega prvaka je z novim svetovnim in evropskim rekordom osvojil Avstrijec Bernhard Pickl (591), drugi je bil Šved Karl Olsson (590), tretji pa Norvežan Simon Claussen (589).

V ekipni konkurenci so z novim svetovnim in evropskim rekordom slavili Norvežani (1765) pred Švicarji (1741) in Francozi (1736), slovenska trojica je na ekipni tekmi v trojnem položaju zasedla šesto mesto (1717).

Danes bodo na vojaškem strelišču v Tolmeču na sporedu še eliminacije za četrtkovo tekmo v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj na 300 metrov, nato pa se bo skoraj mesec dni dolgo evropsko prvenstvo tudi končalo.

Tekmovanje s puško šibrenico je bilo na sporedu v Lonatu, z malokalibrskim orožjem na 25 in 50 metrov v Bologni, z velikokalibrsko puško pa v Tolmeču.

