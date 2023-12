Eden največjih zvezdnikov golfa bo za več kot 500 milijonov evrov igral v Savdski Arabiji

"To je najboljša odločitev zame in mojo družino. Ne bom zanikal, da je bil denar eden izmed pomembnih razlogov, ki so me spodbudili k tej odločitvi. Ne skrbi me odziv, ki ga bo ta izbira sprožila. Sem javna osebnost in to je del igre," je pojasnil Rahm, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

S tem prestopom je ogrožena prihodnost 29-letnega golfskega zvezdnika iz Baskije v golfskem Ryderjevem pokalu in na olimpijskih igrah. Turnirji arabske superlige še vedno niso priznani na uradni svetovni lestvici.

"Obožujem Ryderjev pokal in upam, da bom v prihodnosti še veliko igral. Kar pa ne bo odvisno od mene in to je tveganje, ki sem ga moral in želel sprejeti," je pojasnil Bask. Tudi če številke tega "pošastno velikega posla" niso uradne in ostajajo strogo zaupne, je za mnoge pogodba, kot so poudarili časniku Marca, podpisana med Rahmom in LIV Golfom, "največja v zgodovini svetovnega športa".

Vrednost prestopa je tolikšna, da je praktično enaka vsoti denarja, ki so ga na uradni turneji turnirjev PGA Tour leta 2023 razdelili na vseh svojih turnirjih vsem igralcem.