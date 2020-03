Dvoršakovi opomin zaradi brisače, Kuharičevi pa zaradi žepa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska reprezentanca je na letošnjem strelskem evropskem prvenstvu v Vroclavu osvojila osmo mesto na ekipni tekmi z zračno puško. Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič so v četrtfinalu zadele 622,4 kroga in si niso izborile večerni tekmi za zlato oziroma bronasto kolajno.

Slovenski strelski tabor je izjemno slabe volje začel današnjo preizkušnjo v Šleziji. Za nemir je poskrbel eden od sodnikov, ki je tik pred prehodom iz poskusne serije v samo tekmo osmih najboljših ekip iz sobotne kvalifikacijske tekme najprej pristopil do Dvoršakove in od nje pikolovsko zahteval, da spremeni položaj brisače na njenem stojalu za puško.

Le nekaj sekund zatem je "mož v rdečem brezrokavniku" pristopil še do Kuharičeve, menda ga je zmotila vsebina žepa na desni strani njenega strelskega suknjiča (bil je povsem prazen; op. STA).

Zbranost slovenskih strelk je po tem povsem nepotrebnem sodniškem posredovanju padla na najnižjo možno točko. V prvi seriji sta bila zavoljo tega dosežena tudi dva izjemno slaba 9,3 kroga (Jerovškova ga je nastreljala v drugem, Dvoršakova pa v četrtem strelu) in že v zgodnjem obdobju "sprinterske strelske discipline" je bilo zelo kmalu jasno, da bodo ostale brez boja za odličja.

V prvi seriji so zadele 309,0, v drugi pa 313,4 kroga, skupnih 622,4 kroga pa jim je navrglo osmo mesto. Za zlato kolajno se bodo v današnjih večernih urah pomerile Rusinje (627,6) in Norvežanke (625,9), za bronasto pa Francozinje (625,3) in Poljakinje (624,9).

Slovenke so izjemno slabe volje zapustile strelsko črto, med najbolj razočaranimi in nejevoljnimi je bila Dvoršakova, ki so se ji nastopi v Stoletni dvorani v Vroclavu povsem izjalovili.

"Vse je bilo slabo. Ne vem, zakaj bi sploh še vadila," je bila takoj po tekmi vidno nerazpoložena Dvoršakova, ki ji je po sodniški intervenciji povsem padla zbranost na strelišču.

"Še bodo priložnosti"

"Škoda, da se je to zgodilo. Dobra dva strela pred koncem poskusne serije sem ravno ujela pravi ritem, sodniško posredovanje pa me je povsem zmedlo. Ne pravim, da je to krivo za moj slab nastop v prvi seriji, a po sobotni posamični tekmi, na kateri sem imela ogromno težav s puško, sem iskala prave občutke. A očitno si nekdo ne želi, da bi kaj dosegla," je razočarano dodala Dvoršakova.

"Današnja ekipna tekma je bila zame veliko težja kot včerajšnja posamična, obremenitve na tovrstnih tekmah so zame veliko večje," je takoj po ekipni tekmi dejala Jerovškova in optimistično dodala: "Danes se nismo prebile v boj za kolajne, a še bomo imele priložnosti za to. Prepričana sem, da jo bomo enkrat izkoristile, tega smo gotovo sposobne."

"Danes je bil seštevek vseh nas enostavno preskromen, za 2,5 kroga smo izpadle iz boja za kolajno. Vse punce smo v teh dvajsetih minutah dale vse od sebe, a med tekmo nikakor nismo našle pravega strelskega občutka," je dejala Kuharičeva. Foto: Vid Ponikvar

"Danes je bil seštevek vseh nas enostavno preskromen, za 2,5 kroga smo izpadle iz boja za kolajno. Vse punce smo v teh dvajsetih minutah dale vse od sebe, a med tekmo nikakor nismo našle pravega strelskega občutka," je dejala Kuharičeva.

Za najboljši slovenski posamični izid v Šleziji je poskrbela Jerovškova, ki je na sobotni tekmi z zračno puško s 627,8 kroga osvojila deseto mesto, do preboja v veliki finale osmih najboljših strelk pa sta jo ločila 0,2 kroga.

Reprezentančni kolegici 23-letne grosupeljske strelke, ki je bila že drugo leto zaporedoma najboljša slovenska tekmovalka na evropskih prvenstvih z zračnim orožjem, nista bili tako blizu finalnemu nastopu, Kuharičeva je s 626,0 kroga osvojila 24., Dvoršakova pa s 623,7 kroga končno 40. mesto.

Edini slovenski predstavnik z zračno puško Anže Klopčič je s 615,6 kroga zasedel 68. mesto, na petkovi tekmi z zračno pištolo pa sta nastopila Jože Čeper in Sašo Stojak. Prvi je s 575 krogi zasedel 27., drugi pa z desetimi krogi 66. mesto.