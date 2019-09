Zadnje slovo od Dava Karničarja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so na Jezerskem na zadnjo pot pospremili v začetku tedna tragično umrlega vrhunskega slovenskega alpinista in ekstremnega alpskega smučarja Dava Karničarja. Spomin nanj je počastila množica.

Z ganljivimi besedami sočutja so se od legendarnega slovenskega alpinista, ki je v ponedeljek umrl med podiranjem drevesa na zasebnem zemljišču na Jezerskem, poslovili najbližji, pogreba so se udeležili gorniki, prijatelji iz Planinske zveze Slovenije (PZS), smučarski kolegi, občani in drugi, ki se jih je 56-letni Karničar močno dotaknil.

"Davo mi je ostal v spominu kot eden od Karničarjev, čudovite družne, ki je nedvomno dala pečat temu kraju. In lahko rečemo obratno. Te gore so oblikovale Jezerjane," je povedal predsednik PZS Jože Rovan, Tone Škarja, legenda slovenskega alpinizma, pa je dodal: "To je največja izguba za družino, velika izguba za kraj, Jezersko, pa tudi za alpinizem."

Lokalna skupnost je stopila skupaj. Glede na to, da je bil velik Jezerjan, ki je pustil velik pečat tako na Jezerskem kot Sloveniji, so se pri krajevni enoti Rdečega križa odločili pomagati družini (Karničar je za seboj pustil osem otrok). Odprli so TRR, na katerega lahko posamezniki ali društva prispevajo prostovoljne prispevke.

Pisal zgodovino slovenskega alpinizma Foto: Siol.net Šestinpetdesetletni Davo Karničar je bil alpinist, alpinistični smučar, alpinistični inštruktor, gorski reševalec, učitelj in trener smučanja. Izhajal je iz znane družine na Jezerskem, ki že dolga leta skrbi za Češko kočo na Spodnjih Ravneh. Od leta 1980 je opravil več kot 1.800 plezalnih vzponov, pristopov in strmih smučanj. Z bratom Drejcem sta kot prva Slovenca smučala z osemtisočaka (z Anapurne, 8.091 m). Bil je prvi človek na svetu, ki je neprekinjeno smučal z vrha 8.848 metrov visokega Everesta (leta 2000). Presmučal je tudi vrhove vseh sedmih celin. Z bratomsta kot prva. Bil je prvi človek na svetu, ki je neprekinjeno smučal z vrha 8.848 metrov visokega Everesta (leta 2000). Presmučal je tudi vrhove vseh sedmih celin.

Preberite še: