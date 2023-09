Slovenija praznuje prav poseben dan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je dan slovenskega športa, ki ga je Slovenija kot praznik prvič praznovala 23. septembra leta 2020 in se s tem pridružila sedmim državam s tovrstnim praznikom, namenjenim športu. Olimpijske komite Slovenije (OKS) je zaradi slabega vremena prestavil olimpijski festival, ki je bil predviden kot osrednji dogodek praznika.

Olimpijski festival bi moral biti danes in v nedeljo v središču Ljubljane, a je prestavljen na 7. in 8. oktober, ko se bodo predstavili številni športi in panoge.

Z dnevom slovenskega športa pa se začenja evropski teden športa, ko bodo po Sloveniji potekale številne športne aktivnosti. Gre za iniciativo Evropske komisije, katere namen je spodbuditi ljudi k telesni dejavnosti in skrbi za zdravje.

Pred praznikom se je oglasil minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki je v nagovoru izpostavil povezovalno moč športa. "Slovenske zastave nikoli ne vihrajo tako ponosno in naša srca nikoli ne bijejo tako enotno kot takrat, ko spodbujamo naše ase na največjih športnih prireditvah," je dejal.

Dan slovenskega športa naj bi spodbujal vrednote biti telesno dejaven, uživati življenje in skrbeti za dobro počutje, hkrati pa je krovna športna zveza prepričana, da je to praznik vseh državljank in državljanov v Sloveniji. Foto: Bor Slana/STA

"Šport je vir zadovoljstva, zabave in ponosa. Povezuje nas skozi vsa življenjska obdobja ne glede na starost, spol ali politično pripadnost. Prav zato smo začeli športu vračati, kar nam ves čas daje. Tudi zato, da ostane v čim večji meri dostopen prav vsem."

Minister se je ob prazniku zahvalil vsem športnikom, prostovoljcem in tistim, ki delajo v športu, funkcionarjem in nenazadnje tudi staršem, za vse, kar so Sloveniji dali na področju športa.

"Vemo, kako koristen je šport za naše zdravje in dobro počutje. Zato vas vabim, da se udeležite katere od mnogo aktivnosti v okviru dneva slovenskega športa ali evropskega tedna športa. Šport pa naj ostane tudi v prihodnje del vašega vsakdana," je še pozval ljudi k udeležbi na športnih aktivnostih.

Luka Špik in Iztok Čop Foto: Vid Ponikvar

Poslanci državnega zbora so 18. junija 2020 s 74 glasovi za in enim proti podprli nov praznik na dan, ko so športniki samostojne Slovenije leta 2000 v Sydneyju prvič prejeli zlata olimpijska odličja.

Priborili so si jih veslaški dvojni dvojec Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec z malokalibrsko puško v trojnem položaju. OKS in njene članice si prizadevajo s praznikom povečati zavedanje o pomenu telesne in športne dejavnosti ter s tem nagovoriti tudi vse tiste, ki se s športom ne ukvarjajo.

Dan slovenskega športa naj bi spodbujal vrednote biti telesno dejaven, uživati življenje in skrbeti za dobro počutje, hkrati pa je krovna športna zveza prepričana, da je to praznik vseh državljank in državljanov v Sloveniji.

Ob prazniku športa je letos Banka Slovenije izdala tudi nov zbirateljski kovanec.