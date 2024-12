Crooks kot prvi Zemljan 50 m preplaval v manj kot 20 sekundah

Znanec slovenskih reprezentantov Petra Johna Stevensa in Tjaše Pintar z univerze Tennessee je zjutraj za osem stotink sekunde izboljšal rekord Američana Caeleba Dressla iz leta 2020, popoldan pa še enkrat premaknil mejo plavanja. "Tekma je bila popoldan še ostrejša, sam pa sem pazil predvsem na podrobnosti," je recept za dodaten napredek v finalu razložil 22-letni plavalec.

Rekordi padali eden za drugim

Popoldanske nastope je odprla Gretchen Walsh s svetovnim rekordom 52,71 na 100 m delfin in še za 16 stotink izboljšala lasten rekord iz petkovega polfinala ter osvojila še četrto posamično zlato. Srebro je osvojila Nizozemka Tessa Giele, bron pa z rekordom Oceanije 55,10 Avstralka Aleksandria Perkins.

Walsh je v polfinalu dosegla tudi svetovni rekord na 50 m prosto. Nova najboljša znamka zdaj znaša 22,87 sekunde. Enaindvajsetletna Američanka je na prvenstvu sodelovala že pri osmih svetovnih rekordih. Že v petek je Walsh dejala: "To je plačilni dan, oziroma raje kar plačilni teden." Mednarodna plavalna zveza vsak svetovni rekord namreč nagrajuje s po 25.000 dolarji in Walsh bo ob bližnjih praznikih lahko šla izdatno po nakupih.

Gretchen Walsh je odplavala še dva svetovna rekorda. Foto: Guliverimage

Meje plavanja v 25-metrskem bazenu premika tudi Noe Ponti. Švicar je po svetovnem rekordu na 50 m delfin dosegel še svetovni rekord na 100-metrski razdalji, kjer je bil s 47,71 za sedem stotink sekunde hitrejši od rekorda Dressla iz leta 2020 v istem bazenu. Sloviti Dressel je bil tako v enem dnevu kar ob dva rekordna dosežka. Ponti je pred tem osvojil zlato tudi na 50 m delfin in 100 m mešano.

Za svoj tretji svetovni rekord je poskrbela tudi kanadska mladinka Summer McIntosh. Nova najboljša znamka na 400 m mešano zdaj znaša 4:15,48 sekunde. Rekord je še toliko bolj udaren, saj ima plavalka komaj 18 let, prejšnji rekord je izboljšala za neverjetne 3,46 sekunde. Leto mlajša Američanka Katie Grimes je osvojila srebro, Britanka Abby Wood pa bron. Slovenska reprezentantka Katja Fain je v tej disciplini zasedla 18. mesto.

Boškan na koncu 22.

Na 800 m prosto je boj za zlato spet potekal na daljavo. Dopoldan je bil s 7:31,90 spet najhitrejši Nemec Florian Wellbrock, ki pa se je moral še drugič zadovoljiti s srebrom. Na veselje razprodane dvorane Duna Arena, manj pa Wellbrocka, ki je sedel v občinstvu, ga je v popoldanskem nastopu skupine z najhitrejšimi prijavljenimi časi s 7:30,56 prehitel 21-letni Madžar Zalan Sarkany.

Do druge kolajne na prvenstvu je prišel bronasti Tunizijec Ahmed Zouadi, ki so mu do srebra zmanjkale tri stotinke sekunde. Znana je tudi končna uvrstitev Slovenca Saša Boškana, ki je zasedel 22. mesto.

Sašo Boškan je osvojil 22. mesto. Foto: Guliverimage

In glede na dejstvo, da bo potrjen tudi svetovni rekord v mešani štafeti na 4 x 100 metrov v moško-ženski kombinaciji, je prvenstvo v Budimpešti s 24 rekordi dan pred koncem po številu že pred doslej najodmevnejšim SP leta 2014 v Katarju, kjer je bilo rekordov 23. Novi rekorderji so Rusi Miron Lifincev, Kiril Prigoda, Ana Surkova in Dana Klepikova z dosežkom 3:30,47.

V izjemni tekmi so Američani v vodo najprej poslali ženski del z Regan Smith in Lilly King, Dare Rose in Jack Alexy sta nato lovila zaostanek, a je ekipi ZDA za naslov zmanjkalo osem stotink sekunde. Bron so osvojili Kanadčani. Za Ruse je bilo drugo današnje zlato, saj je Ilja Borodin slavil zmago na 400 m mešano.