Brez tekmovanj v Rusiji tudi najboljši plezalci

Mednarodna zveza športnega plezanja (IFSC) je po današnjih sestankih zaradi ruske vojaške operacije na ukrajinskem ozemlju odpovedala vsa tekmovanja svetovnega pokala v Rusiji, so sporočili v izjavi za javnost. V Moskvi bi morale biti med 1. in 3. aprilom preizkušnje v balvanih in hitrostnem plezanju.