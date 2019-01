Branilci naslova v ligi NFL pripravili presenečenje ob začetku končnice

Branilci naslova v ligi ameriškega nogometa NFL Philadelphia Eagles so po srečnem razpletu v rednem delu sezone, ko so se komaj uvrstili v končnico, v prvem tednu izločilnih bojev v nedeljo pripravili presenečenje in napredovali v drugi krog. Tam bodo igrali tudi San Diego Chargers, Dallas Cowboys in Indianapolis Colts.

Lanski zmagovalci super bowla so se tudi s pomočjo drugih izidov v končnico uvrstili v zadnjem tednu rednega dela ter se tako kot najnižji nosilci konference NFC z razmerjem zmag 9:7 v rednem delu srečali s Chicago Bears. Ti so sezono končali z 12 zmagami in proti Philadelphii na domačem igrišču nastopili kot precejšnji favoriti, a je v tesnem boju na koncu prevladala izkušenost zeleno-belih.

Chicago, ki se je v končnico uvrstil prvič po letu 2010, je sicer imel odlično možnost, da si s strelom na gol v zadnjih sekundah zagotovi zmago, a je poskus moža, ki mu pripada le delo izvajanja strelov na gol, Codyja Parkey odbil od vratnice in nato prečke ter odletel nazaj v igrišče.

"Vse se je odločalo v zadnji akciji, mi smo lahko le upali, da bo šel strel mimo," je po tekmi dejal podajalec orlov Nick Foles, ki je bil ključni mož lanske zmage moštva iz Philadelphie in je tudi letos po menjavi prvega podajalca Carsona Wentza v zaključku rednega dela uspel dvigniti moštvo.

V naslednjem krogu konec tega tedna se bodo Eagles v gosteh pomerili z najboljšo ekipo rednega dela New Orleans Saints.

Presenečenje v prvem tednu končnice lige NFL so že v soboto pripravili najnižji nosilci konference AFC Indianapolis Colts (v rednem delu so imeli izkupiček 10:6), ki so suvereno, z 21:7, v gosteh premagali tretje nosilce Houston Texans (11:5). Naslednji konec tedna bodo igrali proti najboljši ekipi konference po rednem delu Kansas City Chiefs.

Na preostalih dveh tekmah sta slavila nominalna favorita. Čeprav so Los Angeles Chargers sicer kot nižji nosilci igrali v gosteh pri Baltimore Ravens so v rednem delu več pokazali in si tako brez presenečenja s 23:17 priigrali srečanje z New England Patriots. Dallas Cowboys pa so na domačem igrišču v tesni bitki z 24:22 bili boljši od Seattle Seahawks in jih zdaj čaka srečanje z Los Angeles Rams.

Veliki finale lige NFL, 53. super bowl, bo letos 3. februarja v Atlanti.