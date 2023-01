Eagles gladko, Kansas City s poškodovanim Mahomesom v konferenčni finale

Moštvi Philadelphia Eagles in Kansas City Chiefs sta napredovali v konferenčna finala lige ameriškega nogometa NFL. Eagles so doma zanesljivo z 38:7 premagali New York Giants, medtem ko so Chiefs po poškodbi gležnja podajalca Patricka Mahomesa s 27:20 na domači zelenici ugnali Jacksonville Jaguars.

Dva touchdowna za Chiefs je v prvem polčasu dosegel Travis Kelce, ki je ujel 14 žog za skupno 98 jardov. Kansas je tako le še eno zmago oddaljen od tretjega nastopa na super bowlu v zadnjih štirih letih. Naslov so osvojili leta 2020.

Je pa navijačem domačega moštva zastal dih ob poškodbi gležnja podajalca Mahomesa, potem ko je po posredovanju nanj padel obrambni igralec nasprotne ekipe Arden Key. Mahomes je še odigral napad, nato pa odšel v slačilnico in se vrnil šele v drugem polčasu.

Dobro je vmes delo opravil rezervni podajalec Chad Henne, nekoč član prav Jaguars, ki je podal za drugi touchdown Kelceja in vodstvo 17:10 po polčasu.

Gosti so na stadionu Arrowhead na začetku zadnje četrtine znižali na 17:20 po touchdownu Travisa Etienna, nato pa je odločilni zadetek v osmi minuti zadnje četrtine dosegel Marquez Valdes-Scantling po podaji načetega Mahomesa.

Jacksonville je imel svoje priložnosti, a je v zadnjem delu igre Jamal Agnew izgubil žogo, v naslednjem napadu pa je obrambna zasedba Kansasa prestregla še podajo Trevorja Lawrenca.

"Zasluge za zmago gredo celotni ekipi. Napadalna linija me je v drugem polčasu ves čas varovala, saj so mi žogo hitro spravili v roke in se dobro odkrivali. To je ekipni šport z razlogom in fantje okoli mene so res dvignili raven," je po dvoboju dejal Mahomes z močno povitim gležnjem.

Chiefs bodo v konferenčnem finalu AFC igrali proti zmagovalcu današnjega dvoboja med Buffalo Bills in Cincinnati Bengals, ki se bo začel ob 22.30. V kolikor bo napredoval Buffalo, bo dvoboj potekal na nevtralnem igrišču v Atlanti, ob zmagi Cincinnatija pa bodo imeli igralci Kansasa kot prvi nosilci AFC prednost domače zelenice.

V finalu konference NFC pa se bo za nastop na super bowlu, prvem po letu 2018, merila domača Philadelphia. Tekmeci bodo bodisi San Francisco 49ers bodisi Dallas Cowboys, njun dvoboj pa bo na sporedu v noči na ponedeljek.

Philadelphia je zanesljivo opravila z Giants, ki so v prvem krogu končnice pripravili presenečenje proti Minnesota Vikings.

Podajalec Jalen Hurts in Eagles so v kali zatrli upanje New Yorka na novo, še večje presenečenje. Že v prvem napadu so dosegli touchdown prek Dallasa Goederta. V drugi četrtini je Hurts za novih šest točk našel DeVonto Smitha, za vodstvo 28:0 po polčasu pa sta nato touchdowna po uspešnih tekih dosegla še Boston Scott in Hurts.

Za Giants je edini touchdown dosegel Matt Breida v deveti minuti tretje četrtine, a zmaga za Philadelphio nikoli ni bila ogrožena, piko na i zanesljivi predstavi je po novem touchdownu postavil Kenneth Gainwell.

"Mislim, da smo bili lačni te priložnosti, da se končno predstavimo domačim navijačem in zaigramo v končnici. Učinkoviti smo bili tako v napadu kot v obrambi ter hitro prišli do prednosti. Tako konstantni moramo biti tudi v nadaljevanju končnice," je dejal Hurts.

Podajalec Eagles je ob lastnem touchdownu po uspešnem teku v tej prvini skupaj zbral 34 jardov, podal pa za 154 jardov in dva touchdowna. Philadelphia je predvsem po tleh napravila razliko z 268 jardi uspešnih tekov.