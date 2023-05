Boštjan Maček najboljši Slovenec v Kairu

V konkurenci 119 strelcev sta nastopila tudi njegova reprezentančna sotekmovalca Tomaž Blazinšek in Denis Vatovec. Prvi je s 108 zadetki zasedel 74., drugi pa je po obetavnem začetku - v uvodnih dveh serijah 25 strelov je bil med "top 10" - pa je tekmo končal na 83. mestu (106).

V kvalifikacijskem delu je bil najboljši dvakratni svetovni in trikratni evropski prvak ter nosilec srebrne olimpijske kolajne iz Italije Massimo Fabbrizi (121).

Edina slovenska predstavnica v deželi faraonov Jasmina Maček je tekmo končala na 32. mestu. Dvainštiridesetletna Prekmurka, ki je na letošnji uvodni tekmi v Rabatu osvojila deseto mesto, je zadela 105 od možnih 125 tarč. V petih serijah po 25 strelov je bila najbolj natančna Tajvanka Chun Lin Yi (119).

V današnjih popoldanskih urah bodo v Kairu na sporedu še finalni boji najboljših osmih strelk in strelcev iz kvalifikacijskega dela.

Peta tekma za svetovni pokal bo med 20. in 31. majem v kazahstanskem Almatyju, šesta pa med 6. in 17. julijem v italijanskem Lonatu.

Najboljši slovenski strelci in strelke bodo med 14. avgustom in 3. septembrom v azerbajdžanskem Bakuju nastopili na svetovnem prvenstvu v vseh disciplinah, tekmovalce in tekmovalke v puški šibrenici pa med 4. in 20. septembrom čaka še evropsko prvenstvo v Leobersdorfu.

