Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na Brdu pri Kranju priredil sprejem za prejemnike Bloudkovih priznanj za leto 2020. Sama podelitev je bila sicer 12. februarja, zaradi pandemije covida-19 in s tem povezanih omejitev je potekala drugače kot običajno, nagrajence so predstavili s spletno filmsko upodobitvijo. Razpis za letošnje Bloudkova nagrade, najvišje priznanje za šport v državi, je začel teči v petek, 4. junija.

Vrhunski alpinist Viki Grošelj, predsednik odbora Bloudkovih priznanj, je uvodoma pojasnil, da se je prvič od premierne podelitve leta 1965 zgodilo, da podelitev ni bila v živo, tokratna priložnost pa omogoča čestitke vsem nagrajencem za zaslužene dosežke.

"Iskrene čestitke za športne dosežke, za katere ste tudi dobili zaslužena priznanja. Čez dobra dva tedna bo Slovenija praznovala, naša domovina bo stara 30 let. Na Trgu republike se bomo srečali številni, več, kot je bilo moč načrtovati v začetku leta. Dobili se bomo ljudje različnih prepričanj, a vsi imamo našo domovino radi, vsi moramo prispevati k njenemu ugledu in rasti, da bodo tudi naši otroci živeli v miru in blaginji," je povedal Pahor.

"Velikokrat, mogoče tudi odločilno, je k ugledu samostojne Slovenije prispeval šport. S kulturo imata v naši državi posebno mesto in tudi povezujeta naš narod," je povedal Pahor. Foto: Daniel Novakovič/STA

"Šport in kultura imata posebno mesto v naši državi"

"Velikokrat, mogoče tudi odločilno, je k ugledu samostojne Slovenije prispeval šport. S kulturo imata v naši državi posebno mesto in tudi povezujeta naš narod. Zlasti šport pa združuje v času uspehov, skupaj držimo tudi ob porazih. Slovenska zastava je ponosno navdahnila začetke naše državnosti tudi na zimskih in poletnih olimpijskih igrah v začetku devetdesetih let. Danes se tisti prelomni dogodki zdijo samoumevni, pa temu ni bilo tako. Smo eden redkih narodov, ki ima za državni praznik tako dan kulture kot športa," je dodal Pahor.

V imenu prejemnikov se je zahvalil Roman Pungartnik, član rokometne reprezentance 2004, ki je nagrado tako kot kolesar Tadej Pogačar dobila za vrhunski športni dosežek, za življenjsko delo pa sta jo prejeli še Marjeta Kovač in Polonca Sladič.

Rokometaši prejeli priznanje za leto 2004

Moška rokometna reprezentanca je dobila priznanje za nazaj, za uspeh leta 2004 na domačem evropskem prvenstvu, ko je osvojila srebro. V ekipi so bili tedaj Pungartnik, Ognjen Backović, Branko Bedeković, Boštjan Ficko, Zoran Jovičić, Andrej Kastelic, Vid Kavtičnik, Beno Lapajne, Zoran Lubej, Aleš Pajović, Dušan Podpečan, Ivan Simonović, Gorazd Škof, Tomaž Tomšič, Renato Vugrinec, Uroš Zorman in trener Tone Tiselj, praktično vsi so bili tudi prisotni na sprejemu. Rokometaši so prejeli priznanje za leto 2004. Foto: Daniel Novakovič/STA

Plakete so prejeli alpinistična naveza Luka Stražar in Aleš Česen, potapljačica na vdih Alenka Artnik, nekdanji košarkar in nato trener ter športni delavec Miran Jerman, novinarja Primož Kališnik in Tonček (Anton) Gider, Janko Rožman za uspešno, pestro in kakovostno šolsko ter rekreativno športno dejavnost v Pomurju, mlada biatlonca Alex Cisar in Lovro Planko, slednji tudi smučarski tekač, zdravnica in tudi sama odlična športnica Nada Rotovnik Kozjek, poklicni pilot Slavko Avi Šorn, nekdanji judoist, pozneje trener in športni delavec Vlado Čuš ter trener in selektor slovenske reprezentance v namiznem tenisu za slepe Gregor Habjan.

Na odbor za podelitev nagrad in priznanj za leto 2020 je sicer prispelo 88 vlog za 71 nominirancev. Za nagrade je bilo podanih 46 predlogov, za plakete pa 27, kar je največ v zadnjih letih.