Beno Kunst v Bakuju tik za najboljšimi

Današnji finale si je Kunst pritelovadil s četrto oceno v kvalifikacijah (13,866), uspeh pa ponovil tudi danes. Sezono je zelo dobro začel, v nemškem Cottbusu je bil za uvod šesti.

Zmagal je Ukrajinec Nazar Čepurnji (14,466) pred Kitajcem Mingqijem Huangom (14,416) in Belorusom Jahorjem Šaramkovom (14,099).

Kunst je s tem zaokrožil uspešne slovenske nastope v Bakuju. Že v soboto so na zmagovalnem odru stale Teja Belak in Tjaša Kysselef z drugim in tretjim mestom na preskoku, slednji sta slavili dvojno zmago v Cottbusu, ter Lucija Hribar z drugim mestom na dvovišinski bradlji. Luka Bojanc je bil peti na krogih.