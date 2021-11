Benjamin Savšek in Eva Terčelj znova najboljša

Še drugo leto zapored sta se naziva najboljše športnice in športnika leta Kajakaške zveze Slovenije veselila Eva Terčelj in Benjamin Savšek.

Po pričakovanjih je Benjamin Savšek postal najboljši športnik KZS. 34-letni Ljubljančan je z zlato olimpijsko kolajno poskrbel za doslej največji dosežek slovenskega kajakaštva. To še zdaleč ni bil edini uspeh v letošnjem letu, saj je skupaj z Luko Božičem in Nejcem Polenčičem na EP prišel do ekipnega brona, v svetovnem pokalu pa je letos trikrat stal na zmagovalnem odru, kar mu je tudi prineslo drugo mesto v skupnem seštevku te serije.

"Z letošnjo sezono sem zelo zadovoljen. Moj največji cilj so bile olimpijske igre. To sem dosegel z odliko. Stopničke na svetovnih pokalih pred OI so bile odlične priprave pred vrhuncem sezone. Stopničke v skupnem seštevku svetovnega pokala pa so bile le še češnjica na vrhu torte. To je bila ena najlepših sezon v moji dosedanji karieri," je povedal Savšek in dodal: "Priznanje za najboljšega športnika leta KZS mi iskreno veliko pomeni, sploh ko imam v mislih domačo konkurenco in vse vrhunske vožnje ter nastope, ki smo jih prikazali v tem letu. Vsi se po svojih najboljših močeh trudimo vsak dan, na vodi in izven nje, in vlagamo enormno energijo v vsak nastop. Za ta trud z olimpijsko kolajno ter priznanjem za najboljšega športnika KZS sem bil letos nagrajen jaz. Posvečam ga vsem mojim, ki so že ves čas z mano. Še naprej se bom trudil razveseljevati in razvajati z uspehi."

Eva Terčelj: Z ekipo delamo dobro in smo na pravi poti

Eva Terčelj je na članskem evropskem prvenstvu v Italiji priveslala do drugega mesta. Foto: Guliverimage Zahtevnejši je bil izbor najboljše športnice KZS. Na koncu se je še tretje leto zapored naziva veselila Eva Terčelj. Kajakašica ljubljanskega kluba je na članskem evropskem prvenstvu v Italiji priveslala do drugega mesta, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa je bila tretja.

"Za vsak uspeh je potrebnega veliko truda in odrekanja, zato se je lepo ponovno ozreti nazaj na preteklo sezono in dosežke. Vesela sem tovrstnih priznanj, saj je to potrditev, da moje uspehe in delo cenijo tudi drugi. Letošnji naslov evropske podprvakinje ter tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala so vrhunski dosežki, ki kažejo da z ekipo delamo dobro in smo na pravi poti. Žal se ravno na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu ni odvilo po pričakovanjih, vendar nove priložnosti prihajajo že kmalu. Želim še naprej uživati v treningih in tekmovanjih ter premikati meje lastnih sposobnosti," je povedala Eva.

Savšek in Terčeljeva sta bila hkrati tudi najboljša tekmovalca leta na divjih vodah.

Priznanja še za Ostermanovo, Zakrajška, Ločnikarja ...

Anja Osterman je olimpijske igre na Japonskem zapuščala z razočaranjem. Foto: Reuters Priznanje za najboljšo tekmovalko na mirnih vodah je prejela Anja Osterman. Skupaj s Špelo Ponomarenko Janić sta v Poznanju postali evropski prvakinji v kajakaškem dvojcu na 200 metrov, bili pa sta tudi na stopničkah svetovnega pokala v Szegedu. Drugi del sezone se jima ni razpletel po željah. V paradni disciplini sta na OI žal ostali brez uvrstitve, nastop na svetovnem prvenstvu pa jima je preprečila okužba s koronavirusom. V posamični konkurenci olimpijskih iger na 500 metrov je Anja Osterman zasedla 17. mesto, Špela Ponomarenko Janić pa 20.

Najboljši tekmovalec na mirnih vodah je Jošt Zakrajšek. Na 1000- in 5000-metrski razdalji EP je bil enajsti, na tekmi svetovnega pokala v Barnaulu pa šesti na 1000 metrov.

Najboljši mladinec leta je Celjan Jan Ločnikar, bronasti kajakaš svetovnega in evropskega mladinskega prvenstva ter ekipni mladinski svetovni prvak, kjer je v ekipi veslal skupaj z Jakobom Šavlijem in Urbanom Gajškom.

Nagrado za najboljšo mladinko leta je prejela Helena Domajnko. Foto: Nina Jelenc

Helena Domajnko je prejela nagrado za najboljšo mladinko leta. Blestela je tako v slalomu kot v spustu. V Solkanu je postala evropska mladinska prvakinja v sprintu na divjih vodah, poleg tega je bila soudeležena še pri dveh ekipnih kolajnah v sprintu, dve kolajni pa je osvojila tudi v ekipnih slalomskih preizkušnjah svetovnega in evropskega mladinskega prvenstva v Tacnu in Solkanu.

Najboljši trener leta je Jože Vidmar, sokreator izjemnih uspehov Benjamina Savška.

Posebno plaketo je ob 90-letnici delovanja prejel Kajak kanu klub Ljubljana, ki je bil ustanovljen oktobra 1931 in je prvi kajakaški klub v Sloveniji.

Prihodnje leto dvakrat v Sloveniji

Sezona 2021 je bila znova zelo uspešna, zato se je KZS spomnila tudi na vse ostale uspehe. Posebna priznanja za vrhunske športne dosežke v letošnjem letu so prejeli dobitniki kolajn na svetovnih in evropskih prvenstvih ter tekmah svetovnega pokala: Ana Šteblaj, Anja Osterman, Anže Urankar, Benjamin Savšek, Eva Terčelj, Helena Domajnko, Jakob Šavli, Jan Ločnikar, Juš Javornik, Lenart Stanovnik, Luka Božič, Martin Gale, Martin Srabotnik, Naja Pinterič, Nejc Gradišek, Nejc Polenčič, Nejc Žnidarčič, Nika Ozimc, Niko Testen, Peter Kauzer, Sara Belingar, Simon Oven, Špela Ponomarenko Janić, Tjaš Til Kupsch, Ula Skok, Urban Gajšek, Urh Turnšek, Urša Kragelj in Živa Jančar.

Tekmovalke in tekmovalci se sicer že pripravljajo na novo sezono, v kateri bomo dve tekmi svetovnega pokala gostili tudi v Sloveniji. Med 9. in 11. junijem svetovni pokal v spustu na divjih vodah v Celju, med 24. in 26. junijem pa še svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu.