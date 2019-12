Bau v Mariboru potrdil pot v Budimpešto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plavalec Branika Martin Bau je dobro unovčil formo z nedavnega evropskega prvenstva v Glasgowu in si danes na mitingu v domačem Mariboru priboril še vozovnico za nastop na poletnem evropskem prvenstvu prihodnje leto v Budimpešti. Na 800 m prosto je ob zmagi dosegel izid 7:58,08.

"Pred desetimi dnevi sem plaval državni rekord na 400 m prosto, zato sem z današnjo normo za Budimpešto in osebnim rekordom zelo zadovoljen, saj je na dolgih razdaljah težko tako dolgo časa vzdrževati dobro formo. Super je tudi, da imam zdaj pot na EP potrjeno in se lahko v miru pripravljam še na normo za olimpijske igre, kar je glavni cilj, verjetno pa jo bom lovil prav na Madžarskem," je po tekmi povedal Bau.

Če bi plaval na osebni rekord, bi bil še hitrejši

Ta dodaja, da je že v Mariboru začel s tempom, s katerim naj bi lovil pot v Tokio. "To je bil neke vrste test, zato sem na drugi polovici, na 600, 700 metrih malo popustil. A zanimalo me je, kje sem. Če bi plaval le na osebni rekord, bi bil danes lahko hitrejši vsaj še pol sekunde. Pomembno je, da sem izkoristil dobro počutje, saj sem bil do srede še močno utrujen od Glasgowa," je še zadovoljen povedal najboljši mariborski plavalec.

Fainova brez posebnih ciljev

Katja Fain posebnih ciljev v Mariboru ni imela. Foto: Peter Podobnik/Sportida V ženski konkurenci se je dvakrat na najvišjo stopničko zavihtela Katja Fain. Najprej je na 200 m prosto z 2:00,04 prepričljivo ugnala reprezentančne kolegice iz štafete Janjo Šegel, Tjašo Pintar in Nežo Klančar. Ob koncu programa pa je s 16:45,30 dosegla še zelo dober izid na 1500 m prosto.

"Lahko je zadovoljna. Posebnih ciljev tukaj niti nisva imeli. Na 1500 m prosto je Katja plavala zelo solidno, pred tem pa je na 200 m prosto lovila le zmago, saj je vedela, da jo dolga disciplina še čaka," je o nastopih svoje varovanke povedala trenerka Metka Sparavec.

Med ostalimi obračuni je izstopal tudi ženski sprint na 50 m prosto, kjer je Klančarjeva tesno ugnala Šeglovo in Pintarjevo. Slednja je bila dopoldan najboljša tudi na 50 m prsno, njeno odsotnost pa je popoldan za zmago izkoristila Tina Čelik iz kranjskega Triglava.

V moški konkurenci je z 2:18,97 soliden izid dosegel tudi Ravenčan Matija Može. Na 200 m prosto pa sta Primož Šenica Pavletič in Jaka Pušnik plavala 1:52,48 in 1:52,89, s čimer je slednji dosegel tudi nov slovenski kadetski rekord.

