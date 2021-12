Baseballska liga MLB v prekinitev vseh dejavnosti

Vodstvo severnoameriške poklicne lige v baseballu Major League Baseball in predstavniki igralcev niso sklenili dogovora o novi kolektivni pogodbi. Zaradi nesporazuma o višini plač so se lastniki klubov odločili za prekinitev vseh dejavnosti oziroma tako imenovani lockout. Gre za prvo zaustavitev dejavnosti v ligi MLB po letu 1994.

Osnovno nesoglasje zadeva način, kako razdeliti deset milijard dolarjev prihodkov elitne ravni baseballa, ki je ena najbolj priljubljenih poklicnih športnih lig onstran Atlantika. Kljub veliki priljubljenosti pa se tudi liga MLB sooča s posledicami pandemije novega koronavirusa zaradi praznih stadionov ter padca gledanosti in s tem tudi manjšimi prihodki.

Pogajanja so zašla v slepo ulico v sredo popoldan. Komisar lige MLB Rob Manfred je po poteku stare kolektivne pogodbe v sredo ob 23.59 sporočil, da so vsem igralcem prenehale veljati njihove pogodbe ter da bo minuto čez polnoč začela veljati popolna zaustavitev vseh dejavnosti v ligi MLB, oziroma lockout, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Komisar lige MLB je obvestilo o začetku lockouta sporočil na Twitterju, v pismu navijačem. Manfred je dejal, da lastniki klubov verjamejo, da je prekinitev dejavnosti v času, ko na sporedu ni tekem, "najboljši mehanizem za zaščito sezone 2022".

"Upamo, da bo blokada pospešila pogajanja in nas pripeljala do sporazuma, ki bo omogočil, da se bo sezona začela pravočasno," je prepričan komisar lige.

"Lockout je nujen, ker bi drugače videnje združenja poklicnih igralcev MLB ogrozilo sposobnost večine ekip, da so konkurenčne. To preprosto ni bila izvedljiva možnost."

Če bodo predstavniki igralskega sindikata, Združenje poklicnih igralcev baseballa MLBPA, in predstavniki lige dosegli dogovor o novi kolektivni pogodbi, se bo redni del sezone 2022 v ligi MLB začel 31. marca, kot je bilo sprva načrtovano.

V profesionalnem športu je lockout zaustavitev profesionalne športne lige s strani lastnikov ekip, običajno zaradi nesporazuma o plačilnih pogojih. Ko pride do blokade, lastniki zaprejo objekte, torej dvorane in stadione, in preprečijo kakršno koli ekipno dejavnost, kar lahko povzroči odpovedi tekem, izgube plač in nezadovoljne navijače.