Balinarji Zabič v evropskem pokalu s Črnogorci, Trata prosta

Slovenski državni prvaki iz škofjeloške Trate so neposredno uvrščeni med osmerico najboljših, tako kot prvaki Francije, Italije in Hrvaške. Za preostala mesta se bodo pomerila drugo- in tretjeuvrščena moštva iz omenjenih držav.

Finalni turnir četverice bo 15. in 16. junija v italijanskem Chieriu. Naslov evropskega prvaka brani francoski Saint Vulbas.