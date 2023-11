Avstralci postali svetovni prvaki

Avstralski igralci kriketa so šestič v zgodovini postali svetovni prvaki. Na prvenstvu v Indiji so v finalu ugnali domačo reprezentanco in preprečili veselje domačih gledalcev v Ahmadabadu. Prvenstvo se je sicer začelo 7. oktobra.

Avstralci so osmič igrali v finalu SP in šestič slavili, s čimer so premočno vodilni na večni lestvici. Najboljši so bili še v letih 1987, 1999, 2003, 2007 in 2015.

Indija na lestvici ostaja na drugem mestu z dvema naslovoma svetovnih prvakov (1983, 2011). Četrtič so igrali v finalu, potem ko so proti Avstralcem izgubili tudi leta 2003.

Avstralci so v polfinalu ugnali Južno Afriko, Indija pa je bila boljša od Nove Zelandije. V ligaškem delu tekmovanja z vsemi desetimi reprezentancami je imela popoln izkupiček Indija, druga je bila Južna Afrika, tretja Avstralija, kot četrta pa je v polfinale napredovala Nova Zelandija.

Na mundialu so sodelovale še reprezentance Pakistana, Afganistana, Anglije, Bangladeša, Šrilanke in Nizozemske, ki so se zvrstile od petega do desetega mesta.

Prvenstvo, na katerem je naslov neuspešno branila Anglija, bi moralo biti na sporedu februarja in marca letos, a so ga prestavili zaradi pandemije novega koronavirusa.