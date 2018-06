Arina Averina v Guadalajari kraljica mnogoboja

V družini Averina, kjer enojajčni dvojčici Arina in Dina Averina zadnja leta krojita svetovni vrh v ritmični gimnastiki, je doslej več uspehov požela Dina Averina, tudi aktualna svetovna prvakinja, tokrat pa je na veliko sceno stopila Arina Averina in nasledila rojakinjo Jano Kudrjavcevo, zmagovalko zaprtega EP pred dvema letoma, ki pa je po olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 končala kariero.

Arina Averina je zbrala 79,250 točke, Dina Averina pa 77,750 in tako le za las ugnala belorusko ljubljenko občinstva, Galkino (77,625).

Danes, zadnji dan prvenstva, so se v finalih pomerile tudi skupinske sestave; s petimi obroči so evropske prvakinje postale Italijanke, s tremi žogami in dvema kolebnicama pa Bolgarke. Zmagovalke mnogoboja skupinskih sestav Rusinje so se morale v finalih zadovoljiti le z enim bronom. Zato pa so ruske mladinke v današnjih finalih pobrale vse naslove - z obročem, žogo, s kiji in trakom.

Slovenijo je na prvenstvu v Španiji predstavljala skupinska sestava, ki je med 19 ekipami končala na 15. mestu, skupaj z mladinkama pa je Slovenija ekipno tekmovanje med 18 reprezentancami prav tako končala na 15. mestu.