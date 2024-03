Gimnastična smetana se bo zbrala v Turčiji. Prihajajo tudi tri Slovenke.

Konec tedna se bo v turški Antalyi na svetovnem izzivu zbrala gimnastična smetana. Tekmovanje v olimpijski sezoni je polno zasedeno, tako da bodo kvalifikacije na sporedu dva dneva, v petek in soboto, v nedeljo sledijo finali. V Turčijo so odpotovale tudi tri Slovenke, olimpijka Lucija Hribar, Tjaša Kysselef ter prvič v sezoni Zala Trtnik.

Do svetovnega pokala v Dohi, zadnjega turnirja, ki v športni gimnastiki po orodjih šteje v boju za olimpijske igre v Parizu, so še trije tedni. Pred nastopom v Katarju bodo imeli slovenski telovadci priložnost za vzdrževanje forme in napredek na dveh svetovnih pokalih challenge, v Antalyi in Osijeku. V Turčijo so odpotovale le tri telovadke, na Hrvaškem se jim bodo pridružili tudi telovadci.

Zala Trtnik bo konec tedna prvič v tej sezoni nastopila na najvišji ravni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Lucija Hribar, ki jo poleti v Parizu čaka nastop na olimpijskem turnirju, se bo predstavila na dvovišinski bradlji in gredi, prav tako Zala Trtnik, ki bo na najvišji ravni nastopila prvič v sezoni. Tjaša Kysselef, ki se je borila za olimpijski nastop, bo tekmovala na preskoku.

"Lucija je dobro pripravljena. Želela se, da se malo odpočije, ker bo imela zelo dolgo sezono, vendar je sama želela na tekmo v Antalyo, tudi zato, ker bodo imeli orodja proizvajalca Gymnova, kakršna bodo tudi na olimpijskem turnirju. Nima veliko priložnosti vaditi na takem orodju," je povedala trenerka olimpijke Nataša Retelj.

Tjaša Kysselef bo tekmovala na preskoku. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sezona svetovnih izzivov se bo začela konec tedna v Antalyi, nato v sklopu svetovnega pokala sledijo še štiri tovrstne tekme, spet se vrača tudi slovenska postojanka s tekmo v koprski Bonifiki.

Uvodni tekmi sledijo Osijek (4.–7. april), Varna (23.–26. maj), Koper (30. maj–2. junij) in Sombotel (4.– 6. oktober).