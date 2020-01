Kdo je bil najuspešnejši v letu 2019? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nagrade za dosežke v alpinizmu in plezanju v minulem letu

Planinska zveza Slovenije je v Ljubljani podelila priznanja za vrhunske dosežke v alpinizmu, športnem in lednem plezanju ter turnem smučanju za leto 2019. Prejemnik nagrade za življenjsko delo v alpinizmu je Anton Sazonov - Tonač, v športnem plezanju sta laskavi naziv znova osvojila Janja Garnbret in Jernej Kruder.

Najuspešnejša alpinistka je Sara Jaklič, alpinist Luka Lindič, najuspešnejša ledna plezalka je Maja Šuštar in naj turni smučar Luka Kovačič. Gregor Selak je prejel naziv najboljšega paraplezalca, za bronasto kolajno na paraplezalnem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku.

PZS je ob tej priložnosti tudi sporočila, da Slovenija ostaja gostitelj tekme svetovnega pokala v športnem plezanju. Namesto v Kranja, ki je bil stalnica koledarja od samega začetka, bo tekmo letos gostila dvorana Stožice v Ljubljani. Domača tekma bo na sporedu 25. in 26. septembra, torej po za športno plezanje premiernih olimpijskih igrah v Tokiu, kjer bosta barve Slovenije branili Janja Garnbret in Mia Krampl.

Zbrane je uvodoma pozdravil Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, ponosno jim je čestitala tudi podpredsednica Planinske zveze Slovenije Irena Mrak. Namen izbora PZS ter njenih komisij za alpinizem, športno plezanje in gorske športe je ovrednotiti najkakovostnejše alpinistične vzpone, vrhunske športno-plezalne dosežke in uspehe v lednem plezanju in turnem smučanju ter javnosti predstaviti najvidnejše dosežke v teh športnih panogah.

Fotogalerija s svečane podelitve nagrad, fotograf: Grega Valančič / Sportida:

Podelili tudi priznanje za življenjsko delo

Podelili so tudi priznanja najbolj obetavnim posameznikom in posameznicam. Najobetavnejši alpinist je Bor Levičnik. PZS je priznanje za posebne dosežke v alpinizmu podelila Mihi Zupinu in posthumno Janezu Svoljšaku.

Letošnji prejemnik priznanja za življenjsko delo v alpinizmu je gornik, alpinist, turni smučar, gorski reševalec inštruktor in gorski vodnik Anton Sazonov - Tonač. Bil je član druge jugoslovanske alpinistične himalajske odprave (JAHO) Kangbačen 1965, na kateri sta s Pavletom Dimitrovom dosegla najvišjo točko in bivakirala na 7800 metrih, le sto metrov pod vrhom.

Leta 1968 je z Alešem Kunaverjem in Stanetom Belakom - Šraufom opravil prvi zimski vzpon v Čopovem stebru v Triglavski severni steni in na odpravi v Hindukuš s Šraufom splezal na neosvojeni šesttisočak Lunkho i Hevad. Naslednje leto se je udeležil uspešne odprave JAHO III na Anapurno 2, leta 1976 pa je vodil uspešno odpravo, ki je po prvenstveni smeri v zahodni steni osvojila vrh Trisula 1.

Podeljena še številna druga priznanja

Priznanja za vrhunske dosežke na tekmovanjih v športnem plezanju so prejeli Mia Krampl, Lučka Rakovec, Urška Repušič, Vita Lukan, Mina Markovič, Katja Kadić, Tjaša Kalan, Anže Peharc, Domen Škofic ter Martin Bergant in Luka Potočar.

Priznanja perspektivnim športnim plezalcem za dosežke na svetovnem in evropskem mladinskem prvenstvu ter tekmah evropskega mladinskega pokala so prejeli Sara Čopar, Liza Novak, Lucija Tarkuš, Žiga Zajc, Jaka Jaki in Luka Jerman.

