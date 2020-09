Žagar za las brez polfinala v Pragi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na drugi preizkušnji svetovnega prvenstva v speedwayu v dveh dneh v Pragi je slovenski prvak Matej Žagar tokrat za las ostal brez polfinala in dirko končal na desetem mestu. Zmagal je, še drugič zaporedoma, Poljak Bartosz Zmarzlik.

Slovenski prvak Matej Žagar je v petek prvo od dveh praških dirk slabo končal in iztržil le 14. mesto. Danes je vozil bolje in bil na pragu uvrstitve v polfinale, nazadnje pa je bil vendarle prekratek za točko. Skupno je to pomenilo deseto mesto ter sedem novih točk v SP.

Slovenski serijski prvak je v petek v predtekmovalnih vožnjah iztržil le eno drugo mesto, tokrat je bil drugi v obeh prvih vožnjah in napovedal, da bo bolj konkurenčen v boju za osmerico, ki se na koncu bori za najvišja mesta. V svoji drugi vožnji je bil blizu zmagi, a ga je premagal Slovak Martin Vaculik.

V naslednjih treh vožnjah pa je bil trikrat tretji; v svoji zadnji bi moral, če bi želel teoretično priti do polfinala, premagati prav Bartosza Zmarzlika, ki pa je bil na drugem mestu pretrd oreh. Poljska si je brez težav zagotovil nadaljevanje, Slovencu je za to zmanjkala ena točka.

Zmagovalec petkove dirke je bil zanesljiv tudi v polfinalu, v njegovi skupini si je finale zagotovil še Doyle, iz drugega polfinala pa sta napredovala Šved Fredrik Lindgren in Britanec Tai Woffinden.

Zmarzlik še povečal naskok

Finale se je začel s trčenjem med slednjim in Doylom, ki se je slabše končal za Avstralca. A čeprav je bilo na prvi pogled videti hudo, se je Avstralec kmalu pobral izpod zaščitne ograde in odkorakal proti boksom ter pozneje nadaljeval finale. Iz tira ga ni vrgla niti druga prekinitev zaradi prehitrega starta.

Ko so dirkači v finalu končno lahko vozili, je svoje mojstrstvo pokazal branilec naslova. Ko je že kazalo, da bo prvič v sezoni zmagal Woffinden, je Poljak v zadnjem krogu uprizoril odličen manever, se prebil naprej in majhno prednost zadržal do ciljne čete. Doylu pa je za tolažbo ostala tretja stopnička, medtem ko je pod odrom ostal Lindgren.

Slovenski prvak zaseda skupno 11. mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Skupno je zdaj Zmarzlik še povečal naskok v SP. Ima 99 točk, Lindgren je drugi z 91, Woffinden pa tretji z 89. Žagar je na 11. mestu s 37 točkami.

Žagarju sicer v tej skrajšani sezoni ni potrebno trepetati za končno uvrstitev, ki bi mu omogočila nadaljevanje tudi v naslednji sezoni. Mesto v SP 2021 si je namreč zagotovil že poleti, ko je zmagal v kvalifikacijah za elitno tekmovanje za prihodnje leto.

Naslednja, tudi zadnja postaja letošnje sezone, ki jo je močno zaznamovala koronska kriza, bo poljski Torun, kjer bosta 2. in 3. oktobra še zadnji dirki.