Drama v Monaku že pred začetkom dirke

Leclercove težave so bile domnevno posledica včerajšnje nesreče na kvalifikacijah. Foto: Reuters Leclerc si je najboljši štartni položaj priboril na sobotnih kvalifikacijah in bi prvič kot prvi začel dirko v domačem mestu. A zdaj bo to štartno mesto ostalo prazno, z drugega bo dirko začel Nizozemec Max Verstappen (Red Bull).

Težave si je Leclerc nakopal tik pred koncem sobotnih kvalifikacij, ko se je zaletel v ogrado. Pri tem je poškodoval svoj dirkalnik, ki so ga sprva pri Ferrariju popravili, a ko je danes Leclerc pred dirko zapeljal na stezo, je mehanikom javil tehnične težave, zato so se pri ekipi iz Maranella odločili, da ne bodo tvegali z nastopom.

Na dirki zanesljivo vodi Max Verstappen. Drugouvrščeni Valtteri Bottas (Mercedes) je moral odstopiti, ker mu ob postanku niso mogli zamenjati enega izmed koles.

LAP 31/78



Drama in the pit lane!



Mercedes cannot get the nut off the front right tyre... Bottas is OUT!#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/U1nQfz1eIK