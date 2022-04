Leclerc in Sainz najhitrejša, gasilec Vettel trening končal na skuterju #video

Španski veteran Fernando Alonso, ki je v Albert Parku zmagal pred 16 leti, je bil presenetljivo na četrtem mestu s svojim Alpinom, peti je bil Mehičan Sergio Perez v drugem Red Bullu. Britanec Lewis Hamilton, rekorder po številu naslovov v F1, je bik na prvem treningu "šele" sedmi, na drugem pa komaj 13.

Proga v Albert Parku vodi okoli umetnega jezera in je bila pred kratkim prenovljena. Da bi lahko dirkači več in bolje prehitevali, so organizatorji dirke več ovinkov razširili in jim s tem olajšali vožnjo. Zaradi tega naj bi bili časi krogov za približno pet sekund hitrejši. Povprečna hitrost naj bi bila okoli 250 kilometrov na uro. Proga ima tudi popolnoma nov asfalt.

Pred tretjo dirko sezone, ki bo v nedeljo ob 7. uri po srednjeevropskem času, v SP vodi Leclerc (45 točk) pred Sainzom (33) in Verstappnom (25). Hamilton (16) je peti.

Sainzu prvi trening

Na prvem treningu je Španec Carlos Sainz dosegel najboljši čas. Na današnjem treningu v Melbournu je voznik Ferrarija odpeljal najhitrejši krog v 1:19,806 minute in svojega moštvenega kolega Monačana Charlesa Leclerca potisnil na drugo mesto z 0,571 sekunde prednosti. Carlos Sainz je bil najhitrejši na prvem treningu za VN Avstralije. Foto: Guliverimage

Svetovni prvak Nizozemec Max Verstappen je v drugem Red Bullu zasedel četrto mesto za tretjeuvrščenim Sergiom Perezom. Nekdanji prvak Britanec Lewis Hamilton je v Mercedesu zasedel šele sedmo mesto.

Težave Vettla prekinile trening

Trening je bil prekinjen, ko je moral Nemec Sebastian Vettel z Astonom Martinom predčasno s steze. "Imam težave z motorjem," je dejal po radijski zvezi, nato pa parkiral svoj dirkalnik približno 15 minut pred koncem.

Fireman Seb is back again pic.twitter.com/4AE68hiEsb — Mr Matthew F1 (@Mr_Matthew_) April 8, 2022

Vettel je nato sam pograbil gasilni aparat, ker se je iz njegovega dirkalnika kadilo, nato se je s skuterjem odpeljal nazaj v garažo. Trening so prekinili, dokler njegovega avtomobila niso odrinili s proge.