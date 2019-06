Vinales v Assnu pred Marquezom, na stopničkah še Francoz

Vinales je na svoji osemdeseti dirki v razredu motoGP prepričljivo prišel do šeste zmage. To je prva Špančeva in Yamahina zmaga v sezoni. Marquez je z drugim mestom še povečal vodstvo v skupnem seštevku, Quartararo, presenečenje sezone, pa je s tretjim mestom prišel do drugim zaporednih stopničk; na prejšnji dirki v Barceloni je bil tretji.

Prihodnja dirka bo že čez teden dni, ko se bodo dirkači za nove točke merili na VN Nemčije.

V nižjih razredih Španec in Italijan

Španec Augusto Fernandez v razredu moto2 in Italijan Tony Arbolino v moto3 sta zmagovalca današnjih motociklističnih dirk za veliko nagrado Nizozemske v Assnu.

Sreča je bila na današnji dirki odločno na strani 21-letnega Fernandeza, ki je v vodstvo prišel po trku Italijana Lorenza Baldassarrija in Španca Alexa Marqueza, ki sta obležala v pesku.

Z zmago se je Fernandez povzpel na tretje mesto v skupnem seštevku z 92 točkami. Vodilni je Švicar Thomas Lüthi, ki je z današnjim četrtim mestom s 117 točkami prevzel vodstvo pred nesrečnim Marquezom.

V najšibkejšem razredu je Arbolino do zmage prišel s prehitevanjem rojaka Lorenza Dalle Porte v zaključnih krogih. Pred tem je bil večji del dirke v vodstvu Čeh Jakub Kornfeil, ki pa je od sodnikov prejel kazen za krajšanje zavoja in je bil na koncu tretji.

Dirko v moto3 je zaznamoval tudi trk trojice Kaita Tobe in Tatsukija Suzikija iz Japonske in Španca Raula Fernandeza.

V vodstvu v skupnem seštevku ostaja Španec Aron Canet, ki je danes osvojil 12. mesto.

