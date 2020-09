Tim Gajser komaj čaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar bosta nastope v razredih MXGP in MX2 nadaljevala ta konec tedna v italijanski Faenzi v bližini Imole. Tako kot pred slabim mesecem dni v Latviji bodo dirkači opravili tri preizkušnje v tednu dni. Svetovni prvak Gajser komaj čaka na dirke v zahodni soseščini.

"Po Latviji sem takoj odšel domov v Slovenijo in začel trenirati na domači progi. Premor je bil dolg, zato že nestrpno čakam na dirke," je za spletno stran Hondinega dirkaškega oddelka dejal Tim Gajser, ki bo v Faenzi dan pred drugo dirko praznoval svoj 24. rojstni dan.

Motokrosist iz Pečk pri Makolah pravi, da mu steza v Faenzi ustreza. "Precejkrat sem tam že dirkal in gre za dobro stezo, ki mi je zelo všeč. Podlaga je trda, kar mi ustreza, zato komaj čakam, da pokažem vse, kar znam. Potem pa bomo videli, kam me bo to pripeljalo."

Prva dirka za VN Italije bo v Faenzi na sporedu v nedeljo, 6. septembra, v sredo bo nato dirka za VN Faenze, 13. septembra pa še VN Emilije Romanje. Po petih dirkah sezone je Gajser v skupnem seštevku v razredu MXGP na drugem mestu, za vodilnim Nizozemcem Jeffreyem Herlingsom zaostaja 46 točk.

Jan Pancar je v tej sezoni zbral 11 točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Drugi slovenski predstavnik v Italiji bo Jan Pancar, ki je v razredu MX2 doslej v sezoni zbral 11 točk in zaseda 28. mesto v skupnem seštevku.

Do konca sezone je predvidenih še najmanj 13 dirk, usoda 14. za VN Patagonije v Argentini pa še ni znana.