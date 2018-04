Tim Gajser: Če bom sproščen, bom kos tudi Cairoliju in Herlingsu

Mesec in pol po težki poškodbi čeljusti Tima Gajserja čaka dirka MXGP, najbližja domu - velika nagrada Trentina v Arcu. Če bo vozil sproščeno, je lahko kos tudi vodilnima v prvenstvu Antoniu Cairoliju in Jeffreyju Herlingsu, trdita Tim in Bogomir Gajser.

Tim Gajser dirko pričakuje dobro razpoložen: po devetem mestu na Nizozemskem in šestem v Španiji se forma dviguje. "Občutki so dobri. Trenirali smo s polno paro. Iz dneva v dan se boljše počutim, tudi na motorju bolj uživam."

V Arcu je bil lani drugi, predlanskim tretji, prej je enkrat zmagal v razredu MX2. Dvig forme potrjuje tudi njegov oče in trener Bogomir Gajser: "Na treningih je pravi, se vozi super, tudi vzdržljivost ni težava, to moramo le še prenesti na dirko. Verjamem, da nam bo tu uspelo. Zadnjič je bil že najboljši na sobotnih kvalifikacijah."

Stopničk na glas še ne napoveduje

Stopničk ta konec tedna 20-letnik vseeno raje še ne napoveduje na glas, a si jih zagotovo želi. "Bilo bi lepo, a si ne nalagam prevelikega pritiska, saj je šele tretja dirka po poškodbi. A z dobro, sproščeno vožnjo se lahko peljem tudi z njima," pove Tim, pri čemer misli na letos najboljša motokrosista Antonia Cairolija in Jeffreyja Herlingsa.

"Popolnoma prepričan sem, da je lahko, če vozi kot na treningih, konkurenčen tako Herlingsu kot Cairoliju," dodaja Bogomir Gajser.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Še zdaj ne čutim brade in spodnje ustnice"

Na Nizozemskem in v Španiji je še čutil posledice dvakratnega zloma čeljusti, ki ga je staknil na predsezonski dirki. "Ni bila toliko bolečina, bolj čuden občutek, ker sem imel raztrgane živce, še zdaj ne čutim cele brade in spodnje ustnice."

Zdaj je večja težava samozavest, psihološka priprava na dirko. Predvsem sproščenost je v motokrosu zelo pomembna. "Najbolj pomembno je, da uživaš na motorju, da si sproščen, da ne držiš motorja pretrdo, ker te potem zategne. In potem ne moreš več peljati tako hitro, saj si v krču. Če sproščeno voziš, je to velik plus. Zelo pomembno je, kako se pred tekmo sprostiš."

Zaradi številnih slovenskih navijačev bo dirka v Arcu za Gajserja skoraj domača. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Slišiš, kako kričijo in žagajo"

Več tisoč slovenskih navijačev mu je v preteklih letih v Arcu dalo dodatno energijo. "V resnici lahko slišiš vse, ker se vozimo zelo blizu navijačem. Slišiš, kako kričijo, žagajo z motorkami. Lepo je, da imaš podporo tako slovenskih kot tudi italijanskih navijačev."

Do Arca je približno štiri ure vožnje iz Ljubljane. Vstopnice so še na voljo. Zagotovo dobra ideja za nedeljski izlet. "Ta dirka je res nekaj posebnega. Imeli bomo tudi lepo vreme. Pogoji bodo popolni. Jaz se že veselim takega konca tedna," je sklenil Tim in v Arco povabil svoje navijače.