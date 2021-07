Ponovljena druga dirka v Pragi Laguti, Žagar 12.

V Pragi so danes končali prvi konec tedna v speedwayskem svetovnem prvenstvu. Potem ko so sobotno drugo dirko v češki prestolnici morali zaradi dežja prekiniti, so novo preizkušnjo izvedli danes. Slavil je Rus Artjom Laguta. Slovenski predstavnik Matej Žagar je zbral pet točk in končal na 12. mestu.

Praga, 18. julija - V Pragi so danes končali prvi konec tedna v speedwayskem svetovnem prvenstvu. Potem ko so sobotno drugo dirko v češki prestolnici morali zaradi dežja prekiniti, so novo preizkušnjo izvedli danes. Slavil je Rus Artjom Laguta. Slovenski predstavnik Matej Žagar je zbral pet točk in končal na 12. mestu.

Speedwayisti tudi v tej sezoni močno čutijo posledice koronske krize. Po številnih odpovedih dirk in premikih začetka sezone se je serija Grand Prix le začela šele sredi julija v Pragi. Za nameček pa jim je ponagajalo še vreme, zaradi slabih vremenskih razmer in močnega naliva v soboto se je načrtovani dvojček dirk v Pragi spremenil v trojček, drugo pa so izvedli šele danes.

Matej Žagar je končal na 12. mestu. Foto: STA

Žagar, ki ima v tej sezoni sicer veliko težav s poškodbami, je pa že dolga leta stalni član elite, je zaradi težav z ramo izpustil tudi kvalifikacije za SP naslednje leto, skupil pa jo je tudi po padcu na zadnji ligaški dirki na Poljskem. Do Prage je bil vendarle pripravljen, a na Češkem še ni bil v najboljši izvedbi, na prvi petkovi dirki je bil kljub solidni predstavi za dve točki prekratek za polfinale, danes pa je imel še nekoliko slabši izkupiček.

V soboto so dirko pripeljali le do 11. vožnje, do takrat je Žagar osvojil eno tretje mesto, eno drugo, ene pa ni končal. Danes so morali dirko začeti na novo, sobotnih dosežkov pa niso upoštevali.

Danes je nekdanji serijski slovenski državni prvak začel z dvema tretjima mestoma in s po eno točko v četrti in sedmi vožnji. V tej ga je premagal tudi poznejši zmagovalec Laguta, v naslednji, deseti, pa je ostal brez točk, potem ko je v boju z Avstralcem Maxom Frickejem zdrsnil na četrto mesto, zmagal pa je svetovni prvak Poljak Bartzos Zmarzlik.

Priložnost za polfinale je tako lovil v svojih zadnjih dveh vožnjah, a ga ni ujel. Najprej je bil v 16. vožnji tretji, najboljši izid dneva pa je nato dosegel v naslednji, 17. vožnji, ko je imel za tekmeca tudi sobotnega zmagovalca Macieja Janowskega. Prav Poljak ga je tudi prehitel v boju za zmago, tako da je Žagar nazadnje iztržil drugo mesto in končal dirko po rednem delu na 12. mestu.

Laguta je vknjižil drugo zmago. Foto: Guliverimage

V boju za zmago je v prvem polfinalu slavil Rus Emil Sajfutdinov pred Švedom Fredrikom Lingrenom, medtem ko je bil v drugem najhitrejši Janowski pred Laguto. Brez finala je po tretjem mestu v polfinalu ostal branilec naslova Zmarzlik.

V velikem finalu je nato slavil Laguta, zanj je današnja zmaga druga v karieri, potem ko je premagal Janowskega in mu preprečil dvojni uspeh na Češkem. Na zmagovalnem odru je končal še Lindgren, ki je tako izboljšal petkovo četrto mesto, medtem ko je danes brez stopničk ostal drugi Rus v finalu Sajfutdinov.

Skupno po prvih dveh dirkah vodi Janowski z 38 točkami, Laguta jih ima 32, toliko kot tretji Sajfutdinov. Žagar je po prvem dvojčku sezone na skupno 12. mestu z 11 točkami.

Naslednja postaja SP bo poljski Vroclav, kjer bo dvojček dirk na sporedu 30. in 31. julija.