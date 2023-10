Španec Jorge Martin dobil zaradi dežja skrajšano VN Japonske

Dirka se je začela v rahlem dežju, ki pa se je stopnjeval do te mere, da so jo morali prekiniti, dirkači pa so v boksih na startu čakali na odločitev o nadaljevanju. Poleg nevarne steze z veliko vode na dirkališču je nastop pred tem zelo oteževala tudi slaba vidljivost.

Dirkači na sicer odšli na vnovično ogrevanje, po katerem pa so dirko dokončno odpovedali. Dirkači nekaj časa na progi niso vedeli, da je nastop končan, na domači progi Honde pa se je najbolj veselil Jorge Martin. Ker so odpeljali le 13 od 24 krogov, niso podelili vseh predvidenih točk za SP.

A je Martin znova pridobil nekaj pomembnih točk v prvenstvu. Zdaj le še tri točke zaostaja za Bagnaio, ki je v sprintu v soboto zasedel tretje mesto. Šest dirk pred koncem sezone ima Bagnaia 319 točk, Martin pa 316.

Ni želel uničiti gum

"Užival sem, v začetku je bilo še dokaj suho in sem začel malo rezervirano, ker nisem žele uničiti gum. Potem pa se je kmalu nabirala voda na progi, začel sem napadati in sem zelo uspešno nastopal do prekinitve. Na progi je bilo preveč vode in zato je bilo prav, da so dirko predčasno prekinili. Vesel sem zmage," je v prvi izjavi po tekmi povedal Martin.

V soboto je najprej dobil kvalifikacije in si priboril prvo startno mesto, nato pa je dobil še sprintersko dirko, tretjo zaporedno v SP.

Naslednja dirka za SP bo 15. oktobra za veliko nagrado Indonezije.