Martin v življenski formi, vse bliže prvaku Peccu

VN Japonske, kvalifikacije in šprint

Jorge Martin (Ducati Pramac) ima za sabo popoln dan v Motegiju, ki gosti VN Japonske. Španec je dobil kvalifikacije in si priboril prvo štartno mesto za šprint in glavno dirko, nato pa je še zmagal na šprinterski dirki (glavna sledi v nedeljo).

Za Jorgeja Martina je to že tretja zaporedna šprinterska zmaga, s katero je vnovič zmanjšal razliko v seštevku za svetovno prvenstvo za Italijanom Francescom Bagnaio (Ducati), ki je v šprintu zasedel tretje mesto. Sedem dirk pred koncem sezone ju loči le še osem točk. Bagnaia jih je doslej zbral 299, Martin 291. "Res sem zelo srečen in pojdimo jutri po še eno zmago." Da bo v boju za krono tesno, e priznal tudi Pecco Bagnaia: "Jorge doživlja svoje najboljše trenutke. A moramo ostati mirni in se pripraviti na nedeljo, takrat bo zgodba drugačna."

Drugo mesto je na sobotni šprinterski dirki zasedel Južnoafričan Brad Binder (KTM), za zmagovalnim odrom pa sta končala Avstralec Jack Miller (KTM) in Franciz Johann Zarco (Ducati-Pramac). Šestkratni svetovni prvak Španec Marc Marquez (Honda) je bil sedmi. Še slabše je šlo prvaku iz leta 2021 Francozu Fabiu Quartararoju (Yamaha), ki je na 15. mesto močno zaostal za prvo deveterico, ki si v šprintu privozi nove točke.

Martin je vbil najhitrejši tudi na kvalifikacijah, kjer so se delila štartna mesta tako za šprint kot za nedeljsko glavno dirko. Postavil je še rekord proge, izboljšal je namreč petkov dosežek Brada Binderja s treninga. Pred tem je imel sedem let rekord Španec Jorge Lorenzo. "Počutim se močnega. Postavljanje rekorda kroga tukaj v Motegiju je vedno nekaj posebnega. Resnično uživam na tej stezi," je po kvalifikacijah dejal Martin.