Slovenci brez Tima Gajserja 23. v kvalifikacijah

Motokrosisti so ta konec tedna zbrani v italijanski Mantovi, kjer poteka pokal narodov oziroma ekipno svetovno prvenstvo. Po današnjih kvalifikacijah je Slovenija zasedla 23. mesto, najboljši so bili branilci naslova Nizozemci. Slovenci bodo v nedeljo nastopili v finalu B in se skušali prebiti v finale A.

Na letošnji izvedbi pokala narodov, na katerem sodeluje 31 ekip, slovenske barve pod vodstvom selektorja Bogomirja Gajserja branijo Luka Kutnar v razredu MXGP, Jan Pancar v razredu MX2 in aktualni slovenski državni prvak Peter Irt v razredu open. Današnje kvalifikacije so Slovenci končali na 23. mestu. Najvišjo uvrstitev, 14. mesto, je dosegel Pancar. Drugi najboljši je bil Irt, ki je bil v svojem razredu 23., Luka Kutnar pa je bil 26.

Kljub temu imajo Slovenci še možnost za nastop na glavni nedeljski prireditvi, v finalu A. Tam bo namreč nastopilo 20 reprezentanc, 19 najboljših iz kvalifikacij, vse druge pa bodo dopoldne nastopile v finalu B. Zmagovalec tega pa bo nato dobil še eno priložnost za nastop. Slovenski tekmeci za to zadnjo vozovnico bodo ekipe Portugalske, Irske, Slovaške, Poljske, Finske, Venezuele, Hrvaške, Islandije, Ukrajine, Grčije in Maroka.

Tim Gajser je tokratno reprezentančno akcijo izpustil. Foto: Guliverimage

Naslov branijo Nizozemci

Nizozemci, ki branijo naslov najboljše ekipe iz leta 2019 - lani so dirke pokala narodov zaradi pandemije odpovedali - so na dobri poti, da znova končajo na najvišji stopnički. Po današnjih kvalifikacijah namreč po prvem mestu Jeffreya Herlingsa v razredu open in tretjem Glenna Coldenhofa v MXGP vodijo pred Francijo, za katero sta bila najboljša Tom Vialle in Mathys Boisrame, ter Italijo z vodilnima Antoniem Cairolijem in Mattio Guadagninijem.

Finalne vožnje se bodo v nedeljo začele ob 13. uri, ko bodo najprej na stezi motokrosisti razredov MXGP in MX2, ob 14.30 bo preizkušnja razredov MX2 in MX open, zadnja dirka pa bo malo pred 16. uro preizkušnja razredov open in MXGP. Za končno razvrstitev reprezentanc bodo šteli rezultati v vseh treh kategorijah oziroma pet od skupno šestih voženj, najslabšo bodo črtali.

Slovenska reprezentanca je doslej že večkrat nastopila na dirki, ki jo imenujejo tudi olimpijada motokrosa. Nazadnje je leta 2019 v nizozemskem Assnu zasedla 13. mesto, takrat je slovenske barve zastopal tudi svetovni prvak Tim Gajser.