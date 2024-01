Dobil etapo, pred tem pa 25 minut pomagal prijatelju, za katerega je po padcu že konec dirke

Ross Branch je slavil na etapi, potem ko je med njo pomagal tekmecu po padcu. Dirkač iz Bocvane je namreč pomagal Špancu Toshi Schareini, zmagovalcu petkovega prologa, ki po padcu in poškodbi ni mogel več nadaljevati dirke. Ko se je vrnil na motor, je nato cilj prečkal šele kot 16. A prireditelji so mu odšteli 25 minut, kolikor je porabil za pomoč tekmecu, tako da je na koncu slavil etapno zmago. Na koncu je za 10:54 minute premagal Američana Rickyja Brabca.

Foto: Guliverimage

"Veste, dirkanje ni vse. Ko vidiš nekoga ležati na tleh, greš pač pomagat in počakaš na pomoč. Ni lahko gledati prijatelja, ki se znajde v takšnem položaju. Prepričan sem, da bi on ravnal enako, če bi padel jaz," je po etapi dejanje pojasnil Branch.

Za Schareino je dirke že konec, s helikopterjem so ga morali prepeljati v bolnišnico. Po prvih informacijah ima zlomljeno zapestje.

🏁 Stage 1️⃣ - Bikes 🏍



Provisional top 3:

🥇 Ross Branch

🥈 Ricky Brabec

🥉 Mason Klein



Branch secures his fourth career Dakar stage win 🔝



See the full results and standings here 👉https://t.co/fYY9fDnZmo#Dakar2024 pic.twitter.com/rI6CVuwJAL