Zvezdnik motoGP si je zlomil roko na motokrosu

"V nedeljo sem med treningom motokrosa doživel nesrečo in utrpel manjši zlom leve roke," je na Twitterju zapisal lanski svetovni prvak v elitnem motociklističnem razredu motoGP Fabio Quartararo ter priložil svojo fotografijo z mavcem do komolca (na steni za njim pa dres Cristiana Ronalda iz Juventusa!). Motociklisti sicer pogosto za trening vozijo tudi motor za motokros.

Yesterday I had a crash during my motocross training and I suffer a little fracture on my left hand.

No surgery needed, time to recover pic.twitter.com/43s3EX6IHn