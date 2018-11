Nesrečna nemška dirkačica zapustila bolnišnico

Sophia Flörsch, nemška dirkačica formule 3, ki je pred dobrim tednom na dirki v Macau doživela strahotno nesrečo, pri veliki hitrosti je po stiku s tekmecem izgubila oblast nad vozilom in trčila v ogrado, je zapustila bolnišnico in odpotovala domov.

Nesreča ji trajnih posledic ne bo pustila, ni pa se še izrekla, ali bo nadaljevala dirkaško kariero.

"Danes letim domov. Komaj čakam, da spet vidim družino in prijatelje. Še vedno sem vzhičena zaradi številne podpore, ki so mi jo v zadnjih dneh izražali znani in neznani z vsega sveta," je prek družbenih medijev sporočila Nemka Sophia Flörsch, ki si je pri nesreči zlomila vratno vretence. Po prihodu v bolnišnico je prestala 11-urno operacijo, zdravniki pa so sporočili, da ne bo imela nobenega nevrološkega primanjkljaja, vse okončine bodo tudi v prihodnje normalno delovale.

"Zelo sem hvaležna zdravnikom in vsem čudovitim medicinskim sestram, 18. november bo moj drugi rojstni dan. Zdaj se začenja novo poglavje, nočem več razmišljati o zgodovini, želim gledati naprej," je še zapisala 17-letna Flörschova, ki bo svoj pravi rojstni dan praznovala 1. decembra.

Njeno nesrečo preiskuje Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA).