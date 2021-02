Najboljši dirkači v reliju prvič visoko na severu

Po enomesečnem premoru se bo konec tedna nadaljevalo svetovno prvenstvo v reliju. Potem ko so prireditelji tradicionalnega zimskega relija na Švedskem zaradi poostrenih koronskih ukrepov letošnje tekmovanje odpovedali, so vskočili Finci. Njihov arktični reli v okolici Rovaniemija bo tako prvič štel tudi za točke svetovnega prvenstva.

Začetek sezone 2021, za katero vsi upajo, da bo potekala bolj mirno kot prejšnja in vsaj približno po predvidenem urniku, je v Monte Carlu dobil Sebastien Ogier. Francoza in njegove tekmece pa zdaj v okolici Rovaniemija visoko na finskem severu čakajo neznane razmere, prireditelji trdijo, da bo njihov reli najhitrejša dirka v sezoni.

Prvič v koledarju SP

Reli poteka vse od leta 1966, a še nikoli ni bil v koledarju SP. Finska ima sicer poleti svojo tradicionalno postajo v koledarju, reli po Finski v oklici Jyväskyläja, a nimajo nič proti še eni domači dirki.

"Na cestah imamo zbit sneg, ob robu cest pa visoke snežne robove. Pod snegom pa je vedno lahko tudi nekaj vode na makadamu, ko vse to zmrzne, dobimo sijajno podlago," je razmere, ki čakajo dirkače, za spletno stran SP v reliju opisal vodja dirke Kai Tarkiainen.

Po napovedih naj bi dirkači na najhitrejših odsekih po snegu s posebnimi pnevmatikami za to podlago drveli tudi več kot 200 km/h. "Razmere so fantastične. Ko sem bil nazadnje na trasi, je bilo -20 stopinj in krasno modro nebo. Čudovito," je svoj reli še predstavil Tarkiainen.

Lahko se zgodi vse

"To bo reli, na katerem se lahko zgodi vse. To je tudi dirka, ko ti ogled starih posnetkov nič ne pomaga, saj so lahko letos snežni robovi ob cestah povsem drugje kot lani. Lahko ti pomagajo pri zbiranju vtisov, kaj te čaka, sicer pa ne bodo odločilni. Takšnih zimskih razmer že dolgo nismo imeli," je pred prvimi snežnimi izzivi dejal Ogier. Našel pa je tudi nekaj prednosti zahtevnega relija: "Smo še bolj severno od severa. Predvsem pa smo popolnoma izolirani, kar v sedanjih razmerah po svetu niti ni tako slabo."

Zaradi poznavanja razmer in izkušenj na takšni podlagi mnogi menijo, da bo tokrat v ospredju mladi domačin Kalle Rovanperä, Ogierjev sotekmovalec pri Toyoti, ki bi lahko postal celo najmlajši zmagovalec relija za SP pri 20 letih. O visoki domači uvrstitvi pa razmišlja tudi Teemu Suninen iz ekipe M-Sport Ford.

"Lepo je spet biti tu. Lani sem vozil na tem reliju, tako da mi bo to zanesljivo pomagalo," je pred dirko razmišljal Rovanperä. Če bo res zmagal, bo z 20 leti kot najmlajši zmagovalec v zgodovini zamenjal rojaka Jari-Mattija Latvalo, ki je zdaj vodja njegove ekipe, ob prvi zmagi v SP pa je bil leta 2008 star 22 let.

Prijetnih zimskih - 15 stopinj

Temperature v dneh pred relijem so v glavnem mestu Laponske Rovaniemiju, ki leži le šest kilometrov od severnega tečajnika, prijetno zimske (-15 stopinj Celzija). Pred začetkom dirke naj bi se sicer nekoliko zvišale, a konec tedna bo predvsem ponoči tam še vedno pregovorni polarni mraz.

Skupno dirkače v petek, soboto in nedeljo čaka deset hitrostnih preizkušenj v dolžini 251 km. Prvi izziv pa bo že petek, ko bo na vrsti najdaljša, 31 km dolga HP Sarriojärvi, ki jo bodo morali drugič prevoziti že v trdi temi.

